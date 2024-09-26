Стадион «Торпедо» в Люберцах откроют после реконструкции в 2025 году

Фото: пресс-служба Минсройкомплекса МО
Реконструкция стадиона «Торпедо» проводится в Люберцах, проект включает в себя строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Завершить работы и сдать обновленный объект в эксплуатацию планируется в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, а также обустройство фасада и полов трибун, монтируется вентиляция и осветительные мачты», — говорится в сообщении.В рамках реконструкции на стадионе обновят футбольное поле и трибуны, построят ФОК с несколькими спортзалами, детским центром и кафе, а также установят две площадки под открытым небом для сдачи ГТО, площадки для игровых видов спорта, воркаута, беговые дорожки и пр.
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