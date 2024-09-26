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Стадион «Торпедо» в Люберцах откроют после реконструкции в 2025 году

26 сентября 2024, 11:31
Фото: пресс-служба Минсройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минсройкомплекса МО

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Реконструкция стадиона «Торпедо» проводится в Люберцах, проект включает в себя строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Завершить работы и сдать обновленный объект в эксплуатацию планируется в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.


«В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, а также обустройство фасада и полов трибун, монтируется вентиляция и осветительные мачты», — говорится в сообщении.
В рамках реконструкции на стадионе обновят футбольное поле и трибуны, построят ФОК с несколькими спортзалами, детским центром и кафе, а также установят две площадки под открытым небом для сдачи ГТО, площадки для игровых видов спорта, воркаута, беговые дорожки и пр.

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#реконструкция
#строительство
4 ноября в Московской области состоится мероприятие «Народный трейл»
26 сентября 2024, 10:32

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Московской области 4 ноября на территории Истринской сыроварни пройдёт мероприятие «Народный трейл», приуроченное ко Дню народного единства, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Забег направлен на популяризацию спортивного туризма, здорового образа жизни и повышение экологической ответственности населения. Участники могут выбрать одну из нескольких дистанций: 5, 10 и 20 километров.

Кроме того, предусмотрены детские дистанции длиной 1 километр и 500 метров. Победители получат призы.

Дистанция на 5 километров называется «Фермерский пятак» и включает преодоление горных препятствий и переход через ров. На дистанции 10 километров «Дружная десятка» участники попробуют правильные сыры с глинтвейном. Дистанция 20 километров «Урожайная двадцатка» пройдёт вдоль реки Малая Истра, где также будет организована дегустация правильных сыров.

Регистрация для участия доступна на сайте.

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#сыроварня
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Экс-игрок «Акрона» Макаров: Дзюба сможет побить рекорд Кержакова
26 сентября 2024, 01:04

Фото: iStock/Rost-9D

Экс-игрок «Акрона» Сергей Макаров заявил, что Артём Дзюба сможет побить рекорд Александра Кержакова в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), играя за «Акрон».
«Cтарт "Акрона" в РПЛ как для новичка лиги неплохой. Выиграли у «Химок», «Факела». Что касается рекорда Кержакова, к которому близок Артём Дзюба в этом сезоне, он успеет его побить. Он много забивает за сезон, думаю, пять забьёт даже в «Акроне», — сказал Макаров в интервью Metaratings.ru.

Напомним, «Акрон» находится на 11 строчке в таблице РПЛ после девяти матчей, набрав восемь баллов. За карьеру во всех турнирах Артём Дзюба забил 229 голов, что на четыре меньше, чем Кержаков.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров заявил, что экс-нападающий петербуржцев Артём Дзюба является миной замедленного действия для «Акрона»

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#интервью
#рпл
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Агент Дементьев: Иностранцы блокируют развитие хоккея в России
26 сентября 2024, 00:45

Фото: iStock/gorodenkoff

Известный агент Алексей Дементьев заявил, что иностранные хоккеисты не дают развиваться молодым талантливым спортсменам в России.
«Я всегда говорил и говорю о том, что уровень иностранных игроков, которых привозят в КХЛ, не соответствует нашей лиге. Им предоставляют все шансы, все условия, тратят огромные деньги, уговаривают, чтобы они приехали. А в итоге лишь от некоторых из них мы получаем то, что ожидают клубы и болельщики», - поделился своим мнением Дементьев в беседе с «РБ Спорт».

По его словам, стоит давать шансы российским молодым талантливым хоккеистам, которые в свое время смогут играть в НХЛ значимую роль. Он отметил, что сейчас у них такой возможности нет. Таким образом, Дементьев подчеркнул, что иностранные игроки блокируют развитие хоккея в России.

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Форвард «Салавата» Тодд: Никто не собирался сдаваться в матче против «Трактора»
26 сентября 2024, 00:10

Фото: iStock/JohnAlexandr

Нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд прокомментировал итоги матча против «Трактора» (5:3), в котором уфимская команда смогла отыграться с 0:2 и победить, реализовав численное преимущество.
«У нас бы не лучший старт, много удалений, но мы продолжили бороться. Никто в нашей команде не хотел сдаваться. Мы уверенно отыграли в меньшинстве и смогли забить важные голы при численном преимуществе. Наш вратарь тоже провел невероятный матч. Это большая победа для нас, — сказал Тодд в беседе с «РБ Спорт».

По его словам, в этом году между командами будут еще отличные игры.

При этом нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв в разговоре с Metaratings.ru рассказал, что в начале его команда контролировала игру и повела в счете. Однако во втором периоде произошли ненужные удаления, а с таким соперником так играть нельзя. «Салават Юлаев» смог воспользоваться большинством выиграл этот матч.

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#спорт
#победа
#матч
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Юные серпуховские единоборцы выиграли семь медалей международного турнира
25 сентября 2024, 18:42

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Серпуховские спортсмены завоевали семь медалей Международного детско-юношеского турнира по универсальному бою памяти олимпийского чемпиона по дзюдо и основателя универсального боя Сергея Новикова. Турнир прошёл в городском округе Домодедово, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
На арене стадиона «Авангард» собрались более 200 юных бойцов. Они приехали из Москвы, Тульской, Ярославской, Тверской и Московской областей.
«По итогам турнира спортсмены секции панкратиона Дворца спорта «Надежда» заняли призовые места. Золото завоевали Артём Гызымчук, Арсений Алимардонов, Сергей Глазунов, Максим Выкин и Григорий Марданов. Серебро взяли Матвей Агич и Макар Мельников», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, секций руководит тренер Олег Одинцов.

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#серпухов
#подмосковье
#московская область
#дзюдо
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Баскетболисты из Химок проведут матч на форуме «Россия – спортивная держава»
25 сентября 2024, 18:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный клуб «ЦСП-Химки» проведёт матч баскетбольной Высшей лиги с уфимским «Динамо» в рамках международного форума «Россия – спортивная держава». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Игра регулярного чемпионата пройдёт 17 октября в 17:00 по московскому времени на домашней арене «Динамо» в Уфе. Сам форум состоится 17-19 октября и соберёт делегатов более 100 государств. О включении в его программу матча «Динамо» с «ЦСП-Химки» на заседании регионального оргкомитета объявил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов», – говорится в сообщении.
Также в программу форума с участием спортсменов из Московской области войдут боксёрский турнир серии «Ночь чемпионов IBA» и Всероссийские соревнования по кёрлингу среди юниоров.

Как отметили в министерстве, Международный форум «Россия – спортивная держава» будет проводиться в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#матч
#химки
#подмосковье
#московская область
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Спортсмены из Подмосковья выиграли четыре медали на турнире по греко-римской борьбе
25 сентября 2024, 17:19

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

На турнире по греко-римской борьбе, посвящённом памяти заслуженного тренера РСФСР М. Сахабутдинова, спортсмены из Московской области завоевали одну золотую и три бронзовые медали, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Мингиян Горяев стал победителем в весовой категории до 67 кг, победив в финале представителя Ростовской области Рабила Аскерова. Благодаря этому успеху он сохранил своё место в сборной России и получил возможность участвовать в международных соревнованиях.

Дорджи Шунгурциков занял третье место в категории до 63 кг, а Дзамболат Габеев и Георгий Габеев стали третьими в весовых категориях до 82 кг и до 130 кг соответственно.

Турнир проходил с 18 по 23 сентября в Казани и собрал более 600 спортсменов из 70 регионов России.

Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#соревнования
#борьба
#греко-римская борьба
#подмосковье
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В США отстраненную за допинг Валиеву сравнили с подопытным кроликом
Глава USADA Тайгарт заявил, что с Валиевой обращались как с подопытным кроликом
25 сентября 2024, 14:45

Фото: iStock/SeventyFour

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что с российской фигуристкой Камилой Валиевой обращались как с подопытным кроликом. Об этом говорится в Telegram-канале пранкеров.
По словам Тайгерта, случай с фигуристкой станет более ужасным, если прочитать решение по ее делу, которое занимает более ста страниц. Глава USADA выразил свое сожаление из-за произошедшего с Валиевой.

Знаменитые пранкеры поинтересовались у Тайгерта, возможно ли такое, что дедушка спортсменки дал ей запрещенные препараты. На что тот ответил, что это «полная чушь».

Напомним, фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за употребление допинга. В пробе фигуристки был найден триметазидин. Из-за этого она лишилась медали за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года и титулов чемпионки России и Европы.

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#допинг
#глаза
#препараты
#фигурное катание
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В Подмосковье состоится XIV баскетбольный турнир памяти Александра Петренко
25 сентября 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четырнадцатый турнир памяти капитана баскетбольного клуба «Химки» Александра Петренко будет проходить с 27 по 29 сентября в Баскетбольном центре Московской области в Химках, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Участие в турнире примут четыре команды Суперлиги: подмосковная команда «Химки», «Зенит-2» из Санкт-Петербурга, «Университет-Югра» из Сургута и команда «Тамбов». Вход на все игры свободный», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Отмечается, что соревнования посвящены капитану команды БК «Химки» Александру Петренко, который погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года. Первый турнир состоялся в годовщину его гибели — в 2007 году.

Спортивное мероприятие проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#баскетбол
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#химки
#турнир
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