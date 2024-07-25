В Москве задержан экс-директор Военно-строительной компании Минобороны Белков

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В Москве задержан бывший директор публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) министерства обороны РФ Андрей Белков. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа.
Предполагается, что он отдал распоряжение о закупке томографа по завышенной цене в свою бытность руководителем другой военной организации, передаёт «Коммерсант». Впрочем, по некоторым данным, этим вопросом претензии следователей к военному коммерсанту могут не ограничиться. Особенно учитывая тот факт, что его работу курировал бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый в масштабной коррупции.
Ранее 46-летний Белков уже приглашался в Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве, однако теперь бывший глава ВСК был допрошен следователями уже в качестве подозреваемого по делу о злоупотреблениями должностными полномочиями. После этого он был задержан на двое суток. Ожидается запрос следствия об избрании в отношении Белкова меры пресечения.
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