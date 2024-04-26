В деле экс-замминистра обороны Иванова могут появиться новые эпизоды

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Правоохранительные органы устанавливают причастность задержанного заместителя министра обороны Тимура Иванова к другим должностным преступлениям.
По данным источника RT в правоохранительных органах, речь может идти о контрактах по восстановлению Мариуполя.
Собеседник агентства рассказал, что уголовное дело может не ограничиться одним производством, и в нем могут появиться новые фигуранты.
Иванов, в свою очередь, отвергает свою причастность к преступлению и намерен обжаловать свой арест, ранее сообщал его адвокат.
Напомним, бывший заместитель министра обороны был арестован 24 апреля по подозрению в получении взятки, размер которой оценен как особо крупный.
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Собеседник агентства рассказал, что уголовное дело может не ограничиться одним производством, и в нем могут появиться новые фигуранты.
Иванов, в свою очередь, отвергает свою причастность к преступлению и намерен обжаловать свой арест, ранее сообщал его адвокат.
Напомним, бывший заместитель министра обороны был арестован 24 апреля по подозрению в получении взятки, размер которой оценен как особо крупный.
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Анастасия Хохлова