Фигурантку дела о хищении денег Минобороны осудили после девяти лет розыска

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Ирина Вишнякова стала последней из обвиняемых в крупном деле о хищении средств Минобороны, которое было расследовано. Она находилась в розыске на протяжении девяти лет.
Хамовнический суд признал Ирину Вишнякову, бывшего генерального директора ЗАО «Безопасность и связь», виновной в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путём. Её приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
В 2013 году Ирина Вишнякова занимала должность генерального директора «Безопасность и связь», которая принадлежала Александру Елькину. Он же был гендиректором «Славянки», входящей в «Оборонсервис» Минобороны.
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«По версии следствия, Вишнякова была причастна к многомиллионным хищениям средств Минобороны, которые были выделены на эксплуатацию и содержание объектов военного ведомства. Это происходило в период, когда Анатолий Сердюков возглавлял министерство. Другие фигуранты этого масштабного расследования уже были осуждены, а Вишнякова долгое время скрывалась — она находилась в международном розыске и была задержана только в 2022 году», — сообщили в РБК.
В 2013 году Ирина Вишнякова занимала должность генерального директора «Безопасность и связь», которая принадлежала Александру Елькину. Он же был гендиректором «Славянки», входящей в «Оборонсервис» Минобороны.
В 2012 году началось расследование преступлений, связанных с ремонтом и обслуживанием жилищного фонда Минобороны. Главной фигуранткой дела была Евгения Васильева, которую признали виновной и приговорили к 5 годам лишения свободы.
В 2016 году к 11 годам колонии был приговорен директор ОАО «Славянка» Александр Елькин. В 2022 году его добавили еще 12 лет по новому делу. В 2013 году обвинили бывшего главного бухгалтера «Славянки» Ирину Вишнякову. В 2021 году ее арестовали.
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Мира Полтева