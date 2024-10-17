В Москве завершается строительство тоннеля под МЦД-4 на северо-востоке города

Фото: Пресс-служба ЦППК
Строительство путепровода тоннельного типа и пешеходного моста над четвёртым Московским центральным диаметром (МЦД-4) в створе улиц Двинцев и Складочной подходит к концу. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.
Отмечается, что новый путепровод будет состоять из двух полос, по одной в каждом направлении. Он соединит улицы Складочную и Двинцев. В настоящее время готовность объекта уже превысила 90%, подчеркнул Десятков.
По его словам, сейчас там завершаются отделочные работы тоннельной части. Центральную часть путепровода возвели за три месяца. Для этого пришлось полностью разобрать железнодорожное полотно в момент остановки движения составов при подготовке к запуску МЦД-4. Сейчас специалисты заканчивают работы по реализации архитектурных проектных решений.
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Анастасия Чинкова