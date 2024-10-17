В Москве планируется строительство новых линий и станций метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2025 по 2027 год в московском метро планируется открыть 28,4 км новых линий, 12 станций и два электродепо. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Мэр сообщил, что на карте появится новая «Рублёво-Архангельская ветка», в рамках которой будет построено восемь станций на участке от «Шелепихи» до «Ильинской».
Он также отметил, что продолжится строительство «Бирюлёвской линии», а также будут построены станции Гольяново на «Арбатско-Покровской линии» и Достоевская на «Кольцевой линии». Не останется без внимания и «Троицкая линия»: на участке от «ЗИЛ» до «Новаторской» будут добавлены четыре новые станции.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале информировал, что власти Москвы одобрили адресную инвестиционную программу, в рамках которой утвержден список объектов, запланированных для строительства и реконструкции с финансированием из городского бюджета.
По его словам, в течение ближайших трех лет по этой программе планируется ввести в эксплуатацию 259 км дорог и 45 искусственных сооружений.
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Он также отметил, что продолжится строительство «Бирюлёвской линии», а также будут построены станции Гольяново на «Арбатско-Покровской линии» и Достоевская на «Кольцевой линии». Не останется без внимания и «Троицкая линия»: на участке от «ЗИЛ» до «Новаторской» будут добавлены четыре новые станции.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале информировал, что власти Москвы одобрили адресную инвестиционную программу, в рамках которой утвержден список объектов, запланированных для строительства и реконструкции с финансированием из городского бюджета.
По его словам, в течение ближайших трех лет по этой программе планируется ввести в эксплуатацию 259 км дорог и 45 искусственных сооружений.
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Дарья Осипова