В Москве построят 259 км дорог до 2027 года, сообщил Собянин

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Власти Москвы утвердили адресную инвестиционную программу, включающую в себя список запланированных к строительству и реконструкции объектов, которые получают финансирование из бюджета города. В ближайшие три года по этой программе будут введены в эксплуатацию 259 км дорог и 45 искусственных сооружений, написал в своём Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Отмечается, что утверждённая программа сохранила преемственность и приоритеты инвестиционной политики города, которые были определены в 2011 году.
В число подлежащих реконструкции объектов входят набережная Москвы-реки от Филевского парка до театра «Мастерская П.Н. Фоменко», Симоновская и Карамышевская набережные, искусственное сооружение в русле Москвы-реки с одновременной реконструкцией Крутицкой набережной, завершение строительства соединения южного направления МСД с автомобильной дорогой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
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