В Москве живущую в подъезде женщину с детьми могут проверить на мошенничество

Телеведущему Ивану Урганту ничего не мешает жить и работать в России, несмотря на его прежние высказывания против военной операции. Об этом заявила актриса и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, передает «Общественная служба новостей».