В Москве живущую в подъезде женщину с детьми могут проверить на мошенничество

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Жительницу Москвы, проживающую в подъезде с тремя детьми, могут проверить на мошенничество.
Об этом сообщила «Общественная служба новостей» со ссылкой на адвоката Александра Карабанова. По ео словам, действия женщины могут быть попасть под уголовную статью, если при получении государственных пособий москвичка предоставила недостоверные сведения о своем материальном положении, вводя в заблуждение государственные органы.
Как уточнила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, согласно официальным документам, женщина владеет несколькими квартирами в столице и домом в Новой Москве, которые сдаются в аренду. Собственное жилье женщина передала в аренду на полгода и сама временно переехала в съемное жилье, откуда ее вскоре выселили.
По мнению Ярославской, женщина, прикрываясь детьми, решила положиться на городские ресурсы, несмотря на наличие финансовых средств для аренды жилья или обеспечения детей нормальными условиями. Она также добавила, что ситуацию взяла под контроль.
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Как уточнила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, согласно официальным документам, женщина владеет несколькими квартирами в столице и домом в Новой Москве, которые сдаются в аренду. Собственное жилье женщина передала в аренду на полгода и сама временно переехала в съемное жилье, откуда ее вскоре выселили.
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Артем Кузьмин