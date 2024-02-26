Суд в Москве вынес звездному психологу приговор за мошенничество

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Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски пострадавших, обязав Эль компенсировать им свыше 17 миллионов рублей. Наталия Эль была известна своим активным участием в YouTube и частыми выступлениями в ток-шоу как эксперт по психологии.
По данным ведомства, она обещала помощь в приобретении квартир по низкой цене, получала задатки и затем исчезала с деньгами.
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