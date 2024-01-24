В Армении задержали мужчину, разыскиваемого за мошенничество в России

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Сотрудники полиции задержали в аэропорту Еревана мужчину, разыскиваемого в России по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службы МВД Армении.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Щёлкове задержали мужчину, обвиняемого в двух случаях мошенничества. На него было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Мужчину отпустили с подпиской о невыезде.
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Анастасия Чинкова