В Москву нагрянут сибирские морозы

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Москву на будущей неделе ожидают сибирские морозы.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что со среды, 6 декабря, и до конца недели ночная температура достигнет -20-22 градусов, пишет РИА Новости.
Через неделю погода в столице изменится: на смену морозам придут снегопады. Высота сугробов достигнет февральских показателей, которые более свойственны февралю, 31-36 см.
В период со 2 по 6 декабря на большей территории страны ожидается аномально холодная погода. В некоторых регионах температура достигнет -50 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В воскресенье, 3 декабря, Москву уже накрыл сильный снегопад. Снег будет идти понедельника.
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Через неделю погода в столице изменится: на смену морозам придут снегопады. Высота сугробов достигнет февральских показателей, которые более свойственны февралю, 31-36 см.
В воскресенье, 3 декабря, Москву уже накрыл сильный снегопад. Снег будет идти понедельника.
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Мария Фирсова