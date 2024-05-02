В МВД предложили сделать обязательным флаг России на номерах автомобилей

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Российский флаг может стать обязательным атрибутом номерных знаков машин в РФ. Об этом информирует «Коммерсантъ».
В настоящее время не уточняется, когда нововведение вступит в силу. По информации источника, поправки предлагается внести в ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств».
На сегодняшний день наличие российского флага на автомобильных номерах не является обязательным. Введение данной нормы предложил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По словам Хинштейна, нововведение не будет иметь обратной силы. Отмечается, что водителей, которые уже получили номера без триколора, поправки касаться не будут.
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На сегодняшний день наличие российского флага на автомобильных номерах не является обязательным. Введение данной нормы предложил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По словам Хинштейна, нововведение не будет иметь обратной силы. Отмечается, что водителей, которые уже получили номера без триколора, поправки касаться не будут.
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Екатерина Коршунова