В МВД предложили сделать обязательным флаг России на номерах автомобилей

Искусственный интеллект мониторит ситуацию на стройках Московской области с октября прошлого года, за это время с помощью нейросети было выявлено и оперативно исправлено около 400 нарушений, касающихся безопасности и темпов строительства, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.