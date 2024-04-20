В российском регионе изъятые за пьяную езду автомобили передали на нужды СВО

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В Пермском крае судебные приставы отправили три автомобиля, изъятых у пьяных водителей, «на фронт в целях оказания помощи военнослужащим», сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Один из автомобилей – Nissan Terrano – был изъят у жителя Кунгура, который дважды попадался на вождении в нетрезвом виде. Ранее он был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Мужчина был признан виновным по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию» и приговорен к 160 часам обязательных работ. Его автомобиль был передан представителям Министерства обороны.
Конфискация автомобилей за такие правонарушения, как повторное вождение в нетрезвом виде и вождение без прав, была введена в 2022 году.
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