В российском регионе изъятые за пьяную езду автомобили передали на нужды СВО

Дорогу М-12 «Восток» начали готовить к майским праздникам и новому туристическому сезону, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Усилия объединили Госкомпания «Автодор», топливные операторы, операторы дороги и регионы, через которые проходит трасса. В их число вошла и Московская область.