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В МВД высказались о наличии чипов в головах террористов из «Крокуса»

Советник главы МВД Овчинский: террористами из «Крокуса» могли управлять чипами
31 марта 2024, 18:25
Фото: iStock/Gorodenkoff

Фото: iStock/Gorodenkoff

Террористами, атаковавшими «Крокус Сити Холл», могли управлять с помощью вживлённых в мозг чипов. Об этом в эфире «Первого канала» заявил советник главы МВД России и генерал-майор полиции в отставке Владимир Овчинский.

Он заявил, что террористы могли, как ранее уже сообщалось, находиться под воздействием психотропных и наркотических веществ. При этом для их управления могло быть использовано нейропсихологическое программирование.

Овчинский предположил, что экспертиза может показать присутствие чипов в головах террористов.

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*запрещённая в России террористическая организация
#мвд
#террористы
#крокус сити холл
#программирование
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Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в «Крокус Сити Холле»
31 марта 2024, 18:39

Фото: Telegram-канал Следственного комитета РФ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин продолжает лично координировать и контролировать работу следственной группы по расследованию уголовного дела о террористическом акте в Московской области», — уточнили в пресс-службе СК.

Бастрыкин провёл совещание с оперативной группой, в ходе которого ему были представлены доклады, собранные по всем направлениям расследования уголовного дела.

Глава СК поручил продолжать работу. Он также акцентировал внимание на установлении связей между лицами, принимавшими участие в теракте. Это поможет установить организаторов и заказчиков кровавого преступления.

Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в подмосковном Красногорске, в упор расстреляла толпу людей, а затем подожгла «Крокус». Исполнители теракта были успешно задержаны и арестованы, а вот заказчиков ещё предстоит установить.

Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в СК.

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#следственный комитет
#крокус сити холл
#теракт
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Родители террориста Мирзоева* принесли соболезнования родственникам жертв в «Крокусе»
Родители Мирзоева* принесли соболезнования родственникам погибших в «Крокусе»
31 марта 2024, 17:17

Фото: iStock/undefined undefined

Родители одного из террористов, напавшего на «Крокус Сити Холл», Далерджона Мирзоева* принесли свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим в теракте, передает РИА Новости.
Мать террориста сказала, что выражает соболезнования всем матерям, сестрам погибших и пострадавшим людям. Она отметила, что до сих пор не может поверить, что ее сын способен на такой зверский поступок. Слова соболезнования выразил и супруг женщины.

Ранее сообщалось, что родственники Фаридуна Шамсиддина*, который обвиняется по делу о теракте в «Крокусе», не думали, что он на это способен. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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*Внесены в список террористов Росинформинга

#крокус сити холл
#теракт
#террористы
#родители
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Россиянам рассказали, как не попасться на уловки мошенников при покупке квартиры
Эксперт Ермилова назвала пять признаков того, что квартиру продаёт мошенник
31 марта 2024, 17:14

Фото: iStock/fizkes

Эксперт по недвижимости Юлия Ермилова назвала пять признаков, по которым можно определить, что квартиру продаёт мошенник.
В первую очередь, следует обращать внимание на стоимость квартиры. Если цена слизком низкая, то риски обмана существенно растут.

Второй признак, по которому можно определить аферистов, – это нежелание показывать документы на недвижимость и разъяснить историю перехода прав собственности.

Третье, что должно насторожить потенциальных покупателей, – это требование внести полную предоплату без оформления документов или возможности посмотреть квартиру. Ермилова подчеркнула, что нормальной считается предоплата до 100 тысяч рублей, но, как правило, стороны сходятся на сумме в два-три раза ниже.

Следующий признак, указывающий на злоумышленников, – это срочная продажа квартиры и давление на покупателя для ускорения сделки.

А последним, пятым звоночком, Ермилова называет отказ агента от организации встречи с собственником или продажа по договорённости.

В заключение эксперт призвала комплексно оценивать ситуацию, а не опираться на какой-то один из признаков.

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#недвижимость
#квартира
#покупка
#мошенники
#безопасность
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Премьер-министру Израиля Нетаньяху проведут операцию по удалению грыжи
31 марта 2024, 17:12

Фото: сайт Кремля

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху проведут операцию, а пост премьера временно займёт его заместитель и министр юстиции Ярив Левин. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.
Отмечается, что в воскресенье вечером Нетаньяху под полной анестезией перенесёт операцию по лечению грыжи. Она была обнаружена у премьера накануне вечером в ходе планового осмотра.

Ранее Нетаньяху заявил, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против вооружённого крыла палестинского движения ХАМАС в секторе Газа должна завершится не позднее чем через два месяца. В настоящее время Израиль уже уничтожил три четверти батальонов боевиков-террористов ХАМАС.

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#израиль
#премьер-министр
#операция
#биньямин нетаньяху
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ОАК возобновила программу лётных испытаний пассажирского самолёта Ил-114-300
31 марта 2024, 16:21

Фото: iStock/ILya Oslyakov

Объединённая авиастроительная корпорация возобновила программу лётных испытаний пассажирского самолёта Ил-114-300. Об этом сообщает «Ростех».
Сообщается, что в рамках программы летных испытаний первый полёт произошел с аэродрома филиала ПАО «ОАК» — ЛАЗ им. Воронина. Длительность полета составила сорок минут.

В процессе испытаний выполнялась проверка устойчивости и управляемости воздушного судна, а также стабильная работа российского оборудования. В «Ростехе» отметили, что полет прошел в штатном режиме, все системы работали исправно.

Ранее сообщалось, что киргизское правительство приобрело самолет Airbus А-320, который был выпущен в 2002 году, для поездок президента и первых лиц государства. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
#проверка
#эксперт
#рф
#испытания
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На Украине призвали голосовать за президента, проживающего в бункере
В Днепропетровске неизвестные расклеили объявления о выборах президента Украины
31 марта 2024, 15:56

Фото: iStock/bizoo_n

В Днепропетровске неизвестные расклеили объявления о выборах президента Украины. Об этом сообщает Telegram-канал журналиста Владимира Соловьёва.
Отмечается, что на бюллетене указан единственный кандидат Владимир Зеленский, а также описывается его короткая биография. Особое внимание занимает пункт о том, что нынешний украинский лидер проживает в бункере.



Напомним, на Украине из-за военного положения не состоялись запланированные на 31 марта президентские выборы. По украинскому законодательству, проведение выборов в период военного времени запрещено. Однако полномочия нынешнего главы государства Владимира Зеленского истекают 20 мая.

Ранее киевский политолог Андрей Золотарев высказал предположение, что западные страны могли запретить украинским политикам обсуждать легитимность президента Владимира Зеленского после окончания срока его полномочий.

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#украина
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В Дубне начали подготовку к туристическому сезону
31 марта 2024, 14:55

Фото: Telegram-канал Михаила Тихомирова

В Дубне Московской области началась подготовка к туристическому сезону, об этом сообщил глава города Михаил Тихомиров в своём Telegram-канале.
«Параллельно уборке города стартовала и работа по подготовке Дубны к туристическому сезону. На этот год много планов. Работаем, чтобы наш наукоград был комфортным и привлекательным для отдыха как для жителей, так и для гостей», — написал Тихомиров.

По его словам, в нынешнем летнем сезоне начнут свою работу 17 кафе и ресторанов, которые располагают открытой верандой. При этом, часть из них откроет свои двери уже в мае.

В июне в Парке семейного отдыха откроется новое кафе, в котором будут подавать шашлык, хот-доги, бургеры, блины, пицца, горячие и прохладительные напитки.

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#московская область
#дубна
#кафе
#рестораны
#туризм
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В Дубне продолжают реставрацию мозаик художницы Нади Леже
31 марта 2024, 14:48

Фото: Telegram-канал Михаила Тихомирова

В подмосковном городе Дубна продолжают реставрацию мозаик художницы Нади Леже, об этом сообщил глава Дубны Михаил Тихомиров в своём Telegram-канале.
«Одной из самых ярких туристических достопримечательностей Институтской части Дубны, конечно, всегда были мозаики. Как и обещали, реставрация мозаик художницы Нади Леже продолжается», — написал Тихомиров.

Он также сообщил, что четыре полотна отправились на реставрацию в мозаичную мастерскую Дубны. Там их восстановлением будет заниматься Михаил Поляков. Как отметил Тихомиров, Поляков — настоящий профессионал своего дела. Он подходит к своей работе с вниманием и любовью.

Тихомиров написал, что мозаики вернутся на свои места примерно через два месяца, после чего Дубна займётся реставрацией мозаик на Левом берегу.

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#дубна
#подмосковье
#реставрация
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Треш-стример Mellstroy вернулся в Россию
31 марта 2024, 14:42

Фото: iStock/inewsistock

Треш-стример Mellstroy (Андрей Бурим) утверждает, что вернулся в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT, ссылаясь на социальные сети блогера.
Отмечается, что в настоящее время Бурим находится в одной из московских гостиниц, где он снял номер за миллион рублей в сутки. Сам блогер опубликовал в соцсетях снимок возле самолета Embraer Legacy 600, на котором он прилетел.

Напомним, Андрей Бурим — блогер, уроженец Республики Беларусь. Ранее в России на стримера был заведён судебный иск об «оскорбление деловой репутации русскоязычных», по которому с него требовали взыскать штраф в размере десяти миллионов рублей. Бурима сняли с розыска в РФ и Белоруссии после того, как он пообещал оказать финансовую помощь детским домам на родине.

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