В МВД высказались о наличии чипов в головах террористов из «Крокуса»

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Террористами, атаковавшими «Крокус Сити Холл», могли управлять с помощью вживлённых в мозг чипов. Об этом в эфире «Первого канала» заявил советник главы МВД России и генерал-майор полиции в отставке Владимир Овчинский.
Овчинский предположил, что экспертиза может показать присутствие чипов в головах террористов.
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Анастасия Чинкова