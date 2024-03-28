Террористы, напавшие на «Крокус», находились под воздействием наркотиков

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Террористы, устроившие теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
У Шамсутдина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода и Мухаммадсобира Файзова взяли кровь на экспертизу. Результаты показали, что каждый принимал психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности.
Название вещества не уточнялось.
Также стало известно, что террористы посещали «Крокус» до нападения. Они наблюдали за обстановкой, чтобы максимально подготовиться к теракту. За день до инцидента, 21 марта, террористы были замечены на заправке «Газпромнефти» в районе Строгино и МКАД. Они заправляли ту самую «рено», на которой пытались скрыться после трагедии.
Напомним, что 22 марта в «Коркус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в здание и начали расстреливать людей, после чего подожгли площадку.
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Название вещества не уточнялось.
Напомним, что 22 марта в «Коркус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в здание и начали расстреливать людей, после чего подожгли площадку.
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Дана Игумнова