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В НАК перечислили признаки интереса ребёнка к массовым убийствам

13 октября 2024, 14:44
Фото: istockphoto/GankaTt

Фото: istockphoto/GankaTt

В Национальном антитеррористическом комитете РФ перечислили основные признаки того, что ребёнок или подросток проявляет нездоровый интерес к массовым убийствам. Например, он может быть опасен, если у него менее ста друзей в социальных сетях.
Конечно, небольшое количество людей, с которым мальчики или девочки общаются в сети, ещё не означает, что они растут поклонниками идеологии «колумбайна», суицида или анархизма, передаёт телеграм-канал «360.ru». Но повод проявить дополнительный интерес к таким детям, несомненно, есть.

Специалисты НАК просят учителей обращать также внимание на школьников, которые состоят в группах деструктивного и агрессивного спектра, интересуются шок-контентом, а также восхищаются нацистами, фашистами или анархистами. Должен насторожить педагогов также повышенный интерес к материалам про оружие, остро негативным публикациям. Кроме того, стоит уделить внимание тем, кто выкладывает посты на тему «меня никто не понимает».



Для противодействия террористической и деструктивной идеологии в Национальном антитеррористическом комитете России рекомендовали усилить роль пропаганды традиционных ценностей.

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#оружие
#специалисты
#терроризм
Спартакиада студенческих отрядов в Подмосковье собрала более сотни участников
В Мытищах прошла Спартакиада студенческих отрядов Московской области
13 октября 2024, 13:54

Фото: пресс-служба МИМП

В Мытищах на базе Государственного университета просвещения прошла IV Спартакиада студенческих отрядов Московской области. Более 100 студентов из подмосковных сузов и вузов, включая Реутов, Химки, Ногинск, Дмитров, Дубну и Щелково, приняли участие в этом мероприятии.
«Спартакиада РСО — важное событие для студентов, к которому они долго готовятся. Это не просто соревнование на выступление сильнейшего, но и отличная возможность обменяться опытом и завести новые знакомства среди ребят из разных учебных заведений региона. Все участники показали достойные результаты. Итоги объявят на закрытии третьего трудового семестра студенческих отрядов Московской области», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИМП

Спартакиада собрала дисциплины: мини-футбол, волейбол, нормативы ГТО, баскетбол и перетягивание каната. В соревнованиях приняли участие студенты «Подмосковного колледжа «Энергия» (Реутов), «Колледжа Подмосковье» (Химки), «Щёлковского колледжа», «Дмитровского техникума», Ногинского филиала Государственного университета просвещения и «Университета «Дубна».
«IV Спартакиада студенческих отрядов — это знаменательное событие, объединившее молодежь Московской области. Здесь собрались единомышленники, стремящиеся к активной жизни и высоким достижениям. РСО включает в себя не только умных и талантливых студентов, но и спортивных, целеустремленных молодых людей», — сказал главный командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Фото: пресс-служба МИМП

«Российские Студенческие Отряды» — это крупнейшая молодежная организация страны. Она временно трудоустраивает более 225 тысяч молодых людей из 83 субъектов РФ, занимается патриотическим воспитанием и развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. В 2024 году студенческие отряды отмечают 65 лет с момента создания движения и 20 лет с начала его современной истории.

Движение студенческих отрядов в Московской области начало свою деятельность в 2020 году. За это время участие участников превысило 5000 человек.

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Москва выделит 88 млрд рублей на обновление городского транспорта
13 октября 2024, 13:46

Фото: iStock/OlgaKorica

Из бюджета Москвы в 2025 году будет выделено свыше 88 миллиардов рублей на обновление городского транспорта. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своём Telegram-канале.
В минувшую пятницу правительство Москвы одобрило проект городского бюджета на 2025 год, а также плановый период 2026 и 2027 годов.

Власти города продолжают финансировать обновление столичного городского транспорта. В следующем году на эти цели будет выделено более 88 миллиардов рублей, которые будут затрачены на обновление подвижного состава Замоскворецкой линии метро. На ней появятся новые поезда «Москва-2024» и «Москва-2026». Также часть средств пойдёт на закупку вагонов для строящихся линий метро и поездов для МЦД.

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В Москве пройдёт турнир по интеллектуальным играм «Кубок Воробьёвых гор»
13 октября 2024, 13:36

Фото: iStock/gorodenkoff

В Московском дворце пионеров состоится открытый турнир по интеллектуальным играм «Кубок Воробьёвых гор». Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что участниками мероприятия станут ученики 5–11-х классов и студенты колледжей первого и второго курсов.

Для участия в турнире необходимо объединиться в команду по шесть человек. При этом участники могут быть из разных образовательных организаций. После нужно назначить капитана.

На турнире будут представлены логические задания, позволяющие развивать нестандартное мышление. В их числе задания по мотивам телевикторин «Своя игра» и «Что? Где? Когда?», эрудит-лото и другие. Каждый конкурс имеет свой коэффициент сложности, исходя из которого командам будут назначаться баллы.

В школах и колледжах Москвы будут проведены отборочные этапы. В прошлом году их участниками стали более 14 тысяч ребят, из которых свыше 900 попали в финал.

Финальные игры пройдут в Московском дворце пионеров в апреле следующего года.

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#мероприятия
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На Запорожской АЭС оценили готовность Энергодара к зиме
В Энергодаре области оценили готовность Запорожской АЭС к зиме
13 октября 2024, 13:15

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, руководитель Запорожской АЭС и власти Энергодара оценили готовность атомной станции и города к зимнему сезону. Об этом сообщили 13 октября в Telegram-канале ЗАЭС.
Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук рассказал, что власти обсудили техническое состояние станции и ее подготовку к зиме. Также подняли вопрос о перспективах запуска АЭС.
«Мы обсудили техническое состояние станции, ее готовность к зиме. Поговорили и о перспективах запуска АЭС, как только позволит обстановка», — рассказал Юрий Черничук.

Также директор АЭС отметил усилия по развитию кадрового потенциала. Станция уже второй год заключает целевые договоры со студентами СевГУ и проводит профориентационные курсы для школьников и студентов. В следующем году планируют открыть в Энергодаре технический колледж.

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#запорожская область
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Бросавший на видео в сугроб ребёнка блогер Косенко находится в розыске
13 октября 2024, 13:04

Фото: istockphoto/Dzurag

Популярный российский блогер Сергей Косенко, бросивший в сугроб своего двухмесячного сына ради просмотров, числится в России в розыске. Против него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.
Карточка блогера числится в базе розыска министерства внутренних дел РФ, сообщает РИА Новости. По каким именно статьям уголовного кодекса разыскивается Косенко, ведомство не уточняет.

В январе блогер, у которого в Сети почти семь миллионов подписчиков, опубликовал ролик, на кадрах которого он бросает в высокий снежный сугроб своего двухмесячного сына, чтобы собрать больше просмотров. После публикации видео в адрес Косенко посыпались гневные комментарии пользователей и даже угрозы.

После такой волны негатива блогер стал оправдываться, заявляя, что бросал в снег не своего ребёнка, а всего лишь куклу. Но в эти объяснения никто не поверил, так как малыш на видеокадрах выглядит слишком натурально для куклы.






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#блогер
#новости
#рф
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Чиновник по ошибке выразил соболезнования с празднованием Дня Башкортостана
И.о. главы Сибая Озерцов выразил соболезнования в поздравлении с Днём Башкирии
13 октября 2024, 12:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Исполняющий обязанности главы башкирского города Сибай Сергей Озерцов по ошибке выразил соболезнования во время поздравления местных жителей с Днём Республики Башкортостан. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«Примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», – заявил чиновник.

Отмечается, что Озерцова недавно назначили и.о. главы Сибая. Предыдущий мжр Азамат Юлдашбаев подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посмертно присвоил погибшему в ходе спецоперации жителю Уфы Ильдару Суфиярову звание Героя России. Мужчина отправился на СВО добровольцем.

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#поздравление
#соболезнования
#день города
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Суд отменил оправдательный приговор по делу участников организации ЕНОТ
13 октября 2024, 11:58

Фото: istockphoto/AMilkin

Второй военный суд отменил оправдательный приговор четверым участникам военно-патриотической организации ЕНОТ («Единые народные общинные товарищества»). Их обвиняли в бандитизме.
Уголовное дело направлено на повторное рассмотрение, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на приговор членам организации ЕНОТ Александру Мрищуку, Олегу Очеретному, Ивану Коваленко, Алексею Коновалову и Михаилу Максимову и постановил решение суда первой инстанции отменить.

Ранее четверо из перечисленных участников сообщества были оправданы, а Очеретный получил лишь год ограничения свободы за угрозу убийством, но был освобождён от наказания из-за истечения срока давности. В ходе судебного заседания прокуратура просила приговорить Мрищука к 17 годам лишения свободы, а остальным фигурантам присудить сроки от 12 до 15 лет заключения.

Как считает прокуратура, преступное сообщество из членов организации ЕНОТ создали два офицера ФСБ — Александр Мрищук и Антон Барякшев. Они при участии других членов сообщества устроили нападение на владельца склада в Москве, замаскировав свои действия под оперативно-розыскные мероприятия в связи с неуплатой таможенных платежей. Часть изъятых ценностей обвиняемые оставили себе.

В июле 2022 года суд приговорил Барякшева к шести годам колонии за грабежи и кражу. Он признал свою вину и дал показания на других участников сообщества.

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#ограничения
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Актер сериалов «След» и «Улица разбитых фонарей» Александр Крючков умер в возрасте 80 лет
Умер актер сериалов «След» и «Улица разбитых фонарей» Александр Крючков
13 октября 2024, 11:54

Фото: istockphoto/NetPix

Скончался актер советского и российского театра и кино Александр Крючков. Ему было 80 лет. Информация о смерти появилась на базе данных киноагрегатора Кино-театр.ру.
Актер ушел из жизни в понедельник, 7 октября. Подробности о его смерти не раскрываются.

Александр Крючков родился 22 ноября 1943 года. В 1969 году он закончил обучение в ГИТИСе. Артист работал в Московском областном театре юного зрителя, Камерном областном театре и драматическом театре. В октябре 1982 года ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.

Крючков также запомнился российским зрителям по ролям в фильмах и сериалах «Улицы разбитых фонарей-6», «Помни имя свое», «След», «Золотой туман» и «Вольная грамота».

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#смерть
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Собянин назвал количество столичных дворов, благоустроенных за 2024 год
Собянин: В 2024 году в Москве благоустроено около 1,7 тысячи дворов
13 октября 2024, 11:09

Фото: сайт Кремля

С начала 2024 года в Москве были проведены работы по благоустройству около 1,7 тысячи дворов. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Специалисты ремонтировали и совершенствовали существующие и создавали новые спортивные и детские площадки, модернизировали системы освещения, создавали новые зоны отдыха, приводит слова руководителя столичной администрации официальный портал мэра и правительства Москвы. Собянин подчеркнул, что все проекты реализовывались с учётом запросов и пожеланий горожан.

В частности, в этом году благоустроили дворы в Академическом и Гагаринском районах. В Гагаринском районе, к примеру, «народные тропы» превратили в удобные и полноценные пешеходные дорожки. Также в этом районе были оборудованы детские городки. На обновлённых площадках установили современные всесезонные тренажёры.

Фото: istockphoto/Ershov_Maks

В Северном Бутове на улице Грина установили силовые и кардиотренажеры рядом с обновленной многофункциональной спортивной зоной, продолжил мэр. Кроме того, там появился целый детский замок. Юные москвичи уже сполна оценили качели-паутинки, встроенные батуты и верёвочный парк.

Во многих дворах заменили асфальт. Специалисты высадили кустарники, разбили клумбы и газоны. В обновлённых и благоустроенных домах жителям столицы будет удобно и комфортно, заключил Сергей Собянин.

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