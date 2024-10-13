В НАК перечислили признаки интереса ребёнка к массовым убийствам

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В Национальном антитеррористическом комитете РФ перечислили основные признаки того, что ребёнок или подросток проявляет нездоровый интерес к массовым убийствам. Например, он может быть опасен, если у него менее ста друзей в социальных сетях.
Конечно, небольшое количество людей, с которым мальчики или девочки общаются в сети, ещё не означает, что они растут поклонниками идеологии «колумбайна», суицида или анархизма, передаёт телеграм-канал «360.ru». Но повод проявить дополнительный интерес к таким детям, несомненно, есть.
Специалисты НАК просят учителей обращать также внимание на школьников, которые состоят в группах деструктивного и агрессивного спектра, интересуются шок-контентом, а также восхищаются нацистами, фашистами или анархистами. Должен насторожить педагогов также повышенный интерес к материалам про оружие, остро негативным публикациям. Кроме того, стоит уделить внимание тем, кто выкладывает посты на тему «меня никто не понимает».
Для противодействия террористической и деструктивной идеологии в Национальном антитеррористическом комитете России рекомендовали усилить роль пропаганды традиционных ценностей.
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Специалисты НАК просят учителей обращать также внимание на школьников, которые состоят в группах деструктивного и агрессивного спектра, интересуются шок-контентом, а также восхищаются нацистами, фашистами или анархистами. Должен насторожить педагогов также повышенный интерес к материалам про оружие, остро негативным публикациям. Кроме того, стоит уделить внимание тем, кто выкладывает посты на тему «меня никто не понимает».
Для противодействия террористической и деструктивной идеологии в Национальном антитеррористическом комитете России рекомендовали усилить роль пропаганды традиционных ценностей.
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Александр Бойцов