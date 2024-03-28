МВД РФ объявило в розыск украинца, склонявшего российских школьников к терактам

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МВД России объявило в розыск гражданина Украины Ярослава Овсюка, который склонял российских школьников к совершению терактов. Об этом следует из розыскной базы ведомства.
Отмечается, что молодой человек 2005 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса. При этом не уточняется, по какой именно.
В марте 2022 года ФСБ России задержала в Сочи 17-летнего администратора интернет-сообщества движения «Колумбайн»*, который причастен к пропаганде терроризма в образовательных учреждениях и распространению фейков о подготовке терактов в школах на территории России.
В ходе допроса он рассказал, что права администрирования получил от украинца, который именовал себя «Белой розой». Переписка велась через Telegram. Выяснилось, что им является Ярослав Овсюк, который причастен к подстрекательству в ноябре 2021 года жителя Казани к нападению на школу. Этот теракт удалось предотвратить.
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*запрещённая в России террористическая организация
В марте 2022 года ФСБ России задержала в Сочи 17-летнего администратора интернет-сообщества движения «Колумбайн»*, который причастен к пропаганде терроризма в образовательных учреждениях и распространению фейков о подготовке терактов в школах на территории России.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова