В Наро-Фоминске создадут Детский сквер

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Детский сквер планируют создать на улице Калинина в Наро-Фоминске, в настоящее время объявлен конкурс на выполнение работ, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Детский сквер планируется благоустроить на части территории Бобруйского сквера. Подрядчик должен будет установить на выбранной локации малые архитектурные формы, подключить освещение и видеонаблюдение, а также провести работы по озеленению», — говорится в сообщении.Работы должны быть выполнены к декабрю текущего года.
Начальная стоимость лота составляет 26 миллионов 826 тысяч 809 рублей 52 копейки, заявки принимаются до 26 июня.
Благоустройства сквера будет проводиться в рамках программы Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование проекта предусмотрено из областного и муниципального бюджетов.
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Лев Каштанов