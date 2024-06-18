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В раменском посёлке Быково установят мини-стадион

18 июня 2024, 14:10
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

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Мини-стадион планируется установить в посёлке Быково Раменского городского округа, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет подготовить основание для мини-стадиона, купить его и установить в районе дома №21 на Спортивной улице в посёлке Быково», — говорится в сообщении.
Размер футбольного поля мини-стадиона составит 108,52 на 72,38 м. Также должна быть раздевалка, многофункциональная спортплощадка, площадка ГТО, беговые дорожки, трибуны и информационное табло. Кроме того, на мини-стадионе предусмотрены турники.



Начальная цена лота составляет 84 миллиона 962 тысячи 94 рубля 76 копеек. Заявки принимаются до 2 июля.

Мини-стадион должен быть установлен до декабря текущего года.

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