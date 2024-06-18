Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
В Мытищах до конца года построят подстанцию скорой помощи
«В настоящее время строительная готовность подстанции составляет 23%. Завершён подготовительный этап, выполнен комплекс земляных работ и построен фундамент. Сейчас на объекте ведётся монтаж несущих конструкций», — говорится в сообщении.Общая площадь подстанции скорой помощи составит около 1,4 тыс. квадратных метров. Внутри предусмотрены помещения предрейсового осмотра, а также столовая, комната отдыха и конференц-зал, а также кабинет амбулаторного приёма и помещение для диспетчера.
На территории подстанции оборудуют гаражный ремонтный бокс, а также обустроят стоянку на пять машин и парковочное пространство.
Строительство ведётся в рамках реализации национального проекта «Здоровье».
Читайте также:
В подмосковном ЖК «1-й Химкинский» начали строительство первого дома
В подмосковном селе Семеновское построят котельную за 174 млн рублей
В Котельниках начали строить воспитательно-образовательный комплекс
Лев Каштанов