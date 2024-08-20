В немецкой дочерней компании «Почты России» прошли обыски

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В помещениях компании RusPost GmbH в Берлине прошли обыски. Об этом информирует Tagesspiegel.
Уточняется, что также были осмотрены помещения еще одной неназванной компании, которая занимается логистикой. В обысках принимали участие порядка ста правоохранителей.
Согласно информации ТАСС, в «Почте России» не подтвердили эту информацию. Примечательно, что ограничения в работе дочерней почтовой компании не затронут интересы клиентов «Почты России». Доставка отправлений из Германии продолжается в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в офисе партии французского президента Эмманюэля Макрона прошли обыски. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации ТАСС, в «Почте России» не подтвердили эту информацию. Примечательно, что ограничения в работе дочерней почтовой компании не затронут интересы клиентов «Почты России». Доставка отправлений из Германии продолжается в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в офисе партии французского президента Эмманюэля Макрона прошли обыски. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова