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В немецкой дочерней компании «Почты России» прошли обыски

В дочерней компании «Почты России» в Германии RusPost GmbH прошли обыски
20 августа 2024, 09:29
Фото: iStock/Pavel Starikov

Фото: iStock/Pavel Starikov

В помещениях компании RusPost GmbH в Берлине прошли обыски. Об этом информирует Tagesspiegel.
Уточняется, что также были осмотрены помещения еще одной неназванной компании, которая занимается логистикой. В обысках принимали участие порядка ста правоохранителей.

Согласно информации ТАСС, в «Почте России» не подтвердили эту информацию. Примечательно, что ограничения в работе дочерней почтовой компании не затронут интересы клиентов «Почты России». Доставка отправлений из Германии продолжается в штатном режиме.



Ранее сообщалось, что в офисе партии французского президента Эмманюэля Макрона прошли обыски. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Подмосковье запустили онлайн-сервис по согласованию проектов с ресурсниками
20 августа 2024, 09:33

Фото: iStock/Chagin

Онлайн-сервис «Цифросети» по согласованию проектной документации с ресурсоснабжающими организациями заработал на портале госуслуг Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Сейчас проект запущен в пилотном режиме. К нему подключены две организации, предоставляющие газ и электричество, а также несколько областных ведомств. В будущем к «Цифросетям» присоединятся другие ресурсоснабжающие компании и органы власти, участвующие в согласовании проектной документации», — отметила глава подмосковного министерства Надежда Куртяник.
Благодаря новому сервису для согласования проектов не нужно будет ходить по различным инстанциям, а вся информация по предоставлению услуги поступит в личный кабинет заявителя.

Сейчас с помощью сервиса «Цифросети» можно согласовать инженерно-топографический план с Мособлгазом и компанией «Россети Московский регион», а также с рядом ведомств, включая Комитет лесного хозяйства, Главное управление культурного наследия, Минэкологии и Минкульттуризма Московской области.

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Названа достойная зарплата у россиян
«Сравни»: 48% россиян назвали достойной зарплату в размере 100–200 тысяч рублей
20 августа 2024, 08:50

Фото: istockphoto/ArtemSam

Согласно результатам исследования, проведённого финансовым маркетплейсом «Сравни», около половины опрошенных россиян считают достойным уровнем заработной платы сумму от 100 000 до 200 000 рублей. Об этом информирует РБК.
«Сумму в пределах 100-200 тысяч рублей выбрали 48% опрошенных», — отмечается в публикации.

Более двух третей опрошенных (69%) признали, что возможность зарабатывать больше является важным фактором при выборе профессии. Также 80% участников исследования выразили готовность к обучению и повышению квалификации для увеличения своего дохода.

По данным РИА Новости, средняя зарплата в России в первом квартале 2024 года увеличилась и достигла 80,6 тысяч рублей. Однако в разных отраслях и городах ситуация отличается. Наибольшие зарплаты зафиксированы в банковской сфере (294 тысячи рублей), среди государственных служащих (209 тысяч рублей) и в добывающей отрасли (443 тысячи рублей) в Москве, Салехарде и Южно-Сахалинске соответственно.

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#зарплата
#профессии
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Рогов о новом указе Путина: Россия становится спасительным ковчегом для нормальных людей
Член ОП Рогов одобрил указ о поддержке иностранцев с традиционными ценностями
20 августа 2024, 06:58

Фото: istock/nd3000

Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, дал высокую оценку недавно подписанному указу президента России Владимира Путина о поддержке лиц, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности России.
В понедельник Путин подписал указ, предусматривающий гуманитарную поддержку для иностранцев, которые уехали из своих стран из-за неприятия неолиберальных ценностей и политики своих государств. Согласно указу, такие лица смогут получить временное проживание в России без необходимости подтверждения знания русского языка. Также поручено МИД РФ составить список стран, проводящих политику, противоречащую традиционным российским ценностям. Об этом сообщает РИА Новости.

Рогов назвал указ символичным и значимым шагом, который укрепляет Россию как оплот традиционных ценностей.

«Этот указ делает Россию спасительным ковчегом для здравомыслящих людей, отвергающих безумные и искаженные идеи, навязываемые в их странах. Россия предоставляет им возможность найти пристанище и поддержку», – отметил Рогов.

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Исследование выявило небезопасность почти 90% армянских коньяков
«Антиконтрафакт»: почти половина армянских коньяков в России фальсифицирована
20 августа 2024, 06:12

Фото: istock/pixinoo

Почти 90% армянских коньяков, продаваемых в российских магазинах, оказались небезопасными. В рамках совместного исследования международной ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции выяснилось, что почти половина продукции содержит спирты невиноградного происхождения.
Для исследования было приобретено 200 образцов коньяка от десяти крупнейших армянских производителей, которые были переданы на анализ в независимую лабораторию Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. В 177 из них, то есть в 89% образцов, были выявлены нарушения. Почти в половине образцов обнаружены спирты невиноградного происхождения, что является несоответствием требованиям ГОСТов и законодательства РФ. Лишь 23 образца полностью соответствовали стандартам.

Ассоциация «Антиконтрафакт» направила обращения в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль с просьбой усилить контроль за ввозимой алкогольной продукцией из Армении и ограничить оборот продукции, не соответствующей стандартам качества. В обращениях указывается, что фальсифицированная продукция создает условия для недобросовестной конкуренции и демпинга цен, что угрожает российским производителям.

Генеральный директор ассоциации «Антиконтрафакт» Кристина Скрипник выразила обеспокоенность результатами исследования, отметив, что наличие фальсифицированной продукции на рынке в больших объемах может привести к значительным проблемам для добросовестных производителей.

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#нарушения
#рф
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Россиянам рассказали об автоматическом начислении социальной выплаты
Депутат Чаплин: пенсионеры и инвалиды будут получать автоматическую выплату
20 августа 2024, 05:23

Фото: istock/Oleg Elkov

С 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы начнут получать автоматическую выплату. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Ранее для получения ежемесячной компенсации в размере 1,2 тысячи рублей неработающие граждане, ухаживающие за указанными категориями пенсионеров, должны были подавать заявление и предоставлять подтверждающие документы. С введением нового порядка необходимость в этом отпадет. Выплата будет начисляться автоматически, без подтверждения наличия лица, оказывающего уход. Об этом сообщает РИА Новости.

Чаплин также отметил, что неизменными останутся выплаты десяти тысяч рублей одному из родителей ребенка-инвалида, а также другие аналогичные выплаты по уходу за инвалидами.

Ранее стало известно, что работающие пенсионеры в России смогут получать прибавку к пенсии до двух тысяч рублей после возвращения индексации дважды в год.

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#компенсации
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Бабий день 20 августа: что нужно сделать чтобы в семье появились дети, а в доме – деньги
20 августа празднуют День Марины – Пимены: история, традиции, приметы
20 августа 2024, 00:00

Фото: iStock/Ruslan_Iefremov

20 августа христиане почитают память двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина. В народе этот день называют Марины-Пимены или Бабий день. По старому стилю этот день приходится на 7 августа.
20 августа в православных храмах воспоминают преподобного Пимена Многоболезненного и мученика Марина Кесарийского.

История праздника


Преподобный Пимен, который жил в конце XI — начале XII веков, родился в благочестивой семье, но с детства был слабым и часто болел.

Когда подрос, он почувствовал, что избран Всевышним для необычного пути и попросил родителей отвезти его в Киево-Печерскую лавру. Родители оставили его в монастыре для монашеского пострига.

По преданию, Господь услышал молитвы ребенка и направили к нему ангелов, совершивших обряд пострига. Пимен провел в монастыре двадцать лет.

За несколько дней до его смерти над монастырем появились три огненных столпа и он исцелился. Чувствуя, что жизнь подходит к концу, он попрощался со всеми монахами и указал место своего захоронения. Вскоре у его могилы начали происходить чудеса исцеления.

Святой Марин Кесарийский (Палестинский) жил в эпоху императора Диоклетиана, когда язычники преследовали христиан. Родители святого были состоятельными людьми и также придерживались языческой веры.

Однако Марин выбрал иной путь. На одном из языческих праздников, когда все восхваляли идолов, он разрушил жертвенник и заявил, что он христианин. Язычники схватили его и заключили в тюрьму.

Пытаясь склонить Марина на свою сторону, они сначала пытались уговорить его, но, получив отказ, начали пытать. После истязаний святой был обезглавлен по приказу городского правителя.

Традиции в День Марины – Пимены


В народе праздник Марины — Пимены был известен как Бабьи день или Малинник. Наши предки замечали, что 20 августа по старому стилю лето начинает уступать место осени. Считалось, что если птицы в это время готовятся к отлёту на юг, то осень будет ранней и холодной.

Аисты всегда пользовались почётом у древних славян. Считалось, что эти птицы защищают от нечистой силы. Им приписывали многие человеческие качества. Верили, что аисты имеют душу и понимают человеческую речь, поэтому они селятся рядом с людьми и не боятся их.

Фото: istockphoto / Anagramm

В некоторых селениях существовала легенда о том, что на зиму аисты улетают в далёкую заморскую землю, где купаются в волшебном озере и становятся людьми. А весной, искупавшись в другом водоёме, они вновь обретают птичий облик и возвращаются назад.

В этот день хозяйки готовили пироги с малиновой начинкой, а мужчины приговаривали: «Марины — не ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, дочиста оберу́т». Это было связано с тем, что урожай ягод начинал сходить на нет из-за приближения осени.

На Руси в это время собирали яблоки и завершали сбор малины. Хозяйки знали, что на столе должен быть пирог с малиновой начинкой. Поскольку народный праздник приходился на время строгого Успенского поста, который начинается 14 августа и завершается 27 августа, выпечку делали из постного теста.

Что запрещено делать 20 августа

В народном календаре существует праздник Марины – Пимены, который имеет свои запреты, связанные с домом и семьёй.

В этот день не рекомендуется принимать поспешные решения, так как народная мудрость гласит: «Семь раз отмерь, один раз – отрежь».

В день памяти преподобной Марии Египетской, как и в любой другой день, лучше не обижать аистов и не повышать на них голос. Эти птицы символизируют семейное благополучие и достаток.

В этот день также не стоит обижать других птиц, поскольку это может привлечь беды, болезни и несчастья в дом.

Кроме того, чтобы избежать разлада между супругами, который может затянуться надолго, не рекомендуется менять постельное бельё.

В этот день, который также считается Бабьим днём, женщин старались окружать заботой и давать им возможность отдохнуть от тяжёлого труда. Хлопоты, за исключением готовки, брали на себя мужчины, а жёнам разрешали вечером встретиться с подругами.

Фото: istockphoto / PeopleImages

Во время Успенского поста рекомендуется воздерживаться от употребления скоромной пищи, включая молочные продукты, рыбу, мясо, яйца, сдобу и алкоголь. Также следует избегать шумных застолий и праздничных посиделок.

Согласно приметам, в Маринин день лучше не менять постельное бельё на супружеской кровати, чтобы избежать ссор и разногласий в паре.

В старину люди опасались выходить из дома в Маринин день, боясь, что обратно не удастся вернуться.

Что можно делать в Маринин день


Марина – Пимен – это семейный праздник. В этот день было принято проводить время в кругу близких людей. Главным угощением становился пирог с малиной, а на столе появлялись постные блюда из овощей и каша.

В старину в этот день женщины относили часть выпечки в сиротские приюты и в церковь, где раздавали её нищим. Считалось, что это привлечёт в дом деньги и благополучие.

Также в этот день провожали аистов, которые собирались в стаи, готовясь отправиться в тёплые края. Аистов очень любили и почитали на Руси, считая их символом семейного благополучия и домашнего уюта. В давние времена верили, что тот, кто обидит аиста, останется без крова: его дом сгорит в пламени.

Согласно одной из легенд, аисты приносят в семьи младенцев. Чтобы привлечь в дом счастье, мужчины на Марины – Пимены поднимались на крыши и сооружали гнёзда для аистов. Это делалось для того, чтобы весной птицы, вернувшиеся из дальних странствий, не искали место для будущего гнезда, а начинали обустраиваться в новом «домике».

Заканчивается сбор малины. Больных обязательно угощали последней ягодой, так как считалось, что от этого они быстрее пойдут на поправку. Из собранной малины делали последние заготовки, пекли с ней постные пироги, так как шёл Успенский пост. Вся выпечка делалась без яиц, сливочного масла, молока и сметаны.

Фото: istockphoto / Draw05

В Маринин день было принято оказывать помощь тем, кто о ней просит. Нуждающихся лучше не обходить стороной.

Мужья и жёны старались провести эту дату вместе. Согласно примете, это сулило счастливую жизнь без разногласий на весь остаток года.

Сегодня важно было помочь нуждающимся людям и животным. Больным и малоимущим давали овощи, фрукты, выпечку. Если в семье отсутствовал мужчина, то им полагалось помогать с уборкой урожая. Сиротам приносили вкусные гостинцы и одежду.

На Марины – Пимены было принято окружать заботой аистов, которых считали покровителями семейства и символом материнства и благополучия. Также в этот день наши предки собирали лекарственные травы, чтобы сделать заготовки на зиму.

Приметы

Праздник Марины – Пимены связан с аистами, которые с давних времён считались вестниками судьбы. В старину люди верили, что если птица долго кружится над домом, то в семье скоро появится малыш.

Летящая птица, по поверью, предвещала здоровье и скорую свадьбу, а неподвижная — сулила смерть и безбрачие. Хорошей приметой было встретить пару аистов, кружащихся над домом, или птицу, стоящую на трубе — это предвещало замужество или роды.

Наши предки считали, что гнездо аиста на крыше оберегает дом от молнии, пожара и злых духов, приносит счастье и богатство. Если же птица перенесёт гнездо в другое место, то это могло предвещать беду.

Девушки специально ходили в поле, чтобы увидеть там аистов. Считалось, что это знак приближающейся свадьбы.

Фото: istockphoto / AIS60

Хорошим предзнаменованием было увидеть лебедей, которые символизировали верность. Если в день Марины и Пимены вам встречался лебедь, это означало скорую встречу с истинной любовью. Для женатых мужчин и замужних женщин лебедь напоминал о чувствах.

Плохой знак — неподвижный аист на крыше. Это предвещало беду для дома. Старики говорили, что если пауки забрасывают паутину и прячутся, то скоро начнётся ненастье.

Сны в ночь на 20 августа могли содержать ответ на сложный вопрос.

Если на восходе небо было красным, то днём шёл дождь. А если пауки прятались, это означало, что погода ухудшится.

Порванная паутина предвещала усиление ветра. Если же утром дружно кричали петухи, то днём ожидалась жаркая погода.

Если утром вы замечали радугу, то днём мог начаться дождь, а если видели её вечером, то следующий день обещал быть солнечным.

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Лидера интернет-движения инцелов задержали за интим с несовершеннолетней
СК проверяет страдающего без секса блогера за интим с несовершеннолетней
19 августа 2024, 22:22

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет проверяет похождения блогера Алексея Поднебесного в Петербурге. 46-летнго мужчину, лидера общества неспособных найти сексуального партнера (инцелов), сняли целующимся с 15-летней фанаткой. На кадрах блогер трогает девушку за грудь.
«Пользователи социальных сетей высказывают мнение, что в силу возраста подросток может находится под давлением взрослого человека», – сообщает Следком.

Сам инцел сообщил подписчикам, что его задержала полиция. По версии Поднебесного, девушка уверяла, что ей 23 года. При этом «веля себя развязано», считает мужчина.

Ранее жертва вынужденного целибата уже попадала в скандальную ситуацию. Весной блогер публиковал пошлые и агрессивные видео в адрес девушек, которые ему отказали.

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Пулемётная очередь: Сейсмолог Чебров объяснил землетрясение на Камчатке
19 августа 2024, 20:59

Фото: iStock/geyzer

Директор Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров заявил, что землетрясение на Камчатке является нормальным явлением для этого сейсмически активного региона.
Он также опроверг связь природного явления с землетрясением в Японии, произошедшим незадолго до камчатского.

«Толчки на Камчатке не связаны с недавним землетрясением в Японии. Камчатка – сейсмически активный регион, и такие землетрясения для него норма. Все жители этой части России должны быть готовы к ним. Текущие толчки силой 7 баллов – это обычное землетрясение, которое происходит раз в 6-8 лет. С точки зрения человека это событие может быть редким, но с геологической точки зрения они идут как пулеметная очередь», – пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее Данила Чебров сообщал, что афтершоки после землетрясения на Камчатке будут продолжаться ещё долго.

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#жители
#регион
#землетрясение
#камчатка
#землетрясения
#природа
#наука
#опасность
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Адвокат Тарнопольская признала возможное банкротство Блиновской
19 августа 2024, 20:50

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Партнёр коллегии адвокатов «Юков и партнёры» Светлана Тарнопольская назвала возможным признание судом блогера Елену Блиновскую банкротом.
«Признание банкротом и введение процедуры реализации имущества вполне возможно. Особенно если целью такого банкротства, как заявлено, является реализация имущества именно для погашения налоговой задолженности. «Свою» кандидатуру финансового управляющего должнику суд назначить в таком банкротстве не даст», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Тарнопольская.

Она добавила, что если банкротство всё же признают, то продать недвижимость, на которую наложен арест в рамках этого уголовного дела станет непростой задачей.

Ранее стало известно, что «Королеве марафонов» Елене Блиновской продлили арест на полгода.

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#суд
#арест
#недвижимость
#банкротство
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