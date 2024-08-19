Жительниц Подмосковья пригласили на форум «Женщина третьего тысячелетия»

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14-15 ноября на площадке Культурного центра Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России пройдёт III Международный форум «Женщина третьего тысячелетия». Об этом сообщили организаторы форума.
«Международный форум «Женщина третьего тысячелетия» - уникальная площадка для объединения женщин-лидеров регионов Росси и зарубежных дружественных стран. Цель – обмен опытом и знакомства с передовыми практиками, обсуждение роли женщины в современном мире», – говорится в сообщении.На форуме планируют пленарное заседание; стратегические и экспертные сессии; дискуссионные площадки; заседание Международного дискуссионного клуба VISION 3000, презентация регионов России и зарубежных стран.
Также предусмотрены организация деловых встреч, обсуждение актуальных социальных, культурных, межнациональных и экономических проблем, налаживание и координация связей с международным женским движением, живой диалог женщин-практиков полезные мастер-классы и ценные уроки от настоящих гуру в своих областях и многое другое.
На форуме также будет развёрнута выставка продукции предприятий малого и среднего бизнеса, медицины, туризма и ремёсел «Руками женщины». Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.
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Лора Луганская