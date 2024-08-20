Россиянам рассказали об автоматическом начислении социальной выплаты

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С 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы начнут получать автоматическую выплату. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Ранее для получения ежемесячной компенсации в размере 1,2 тысячи рублей неработающие граждане, ухаживающие за указанными категориями пенсионеров, должны были подавать заявление и предоставлять подтверждающие документы. С введением нового порядка необходимость в этом отпадет. Выплата будет начисляться автоматически, без подтверждения наличия лица, оказывающего уход. Об этом сообщает РИА Новости.
Чаплин также отметил, что неизменными останутся выплаты десяти тысяч рублей одному из родителей ребенка-инвалида, а также другие аналогичные выплаты по уходу за инвалидами.
Ранее стало известно, что работающие пенсионеры в России смогут получать прибавку к пенсии до двух тысяч рублей после возвращения индексации дважды в год.
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Чаплин также отметил, что неизменными останутся выплаты десяти тысяч рублей одному из родителей ребенка-инвалида, а также другие аналогичные выплаты по уходу за инвалидами.
Ранее стало известно, что работающие пенсионеры в России смогут получать прибавку к пенсии до двух тысяч рублей после возвращения индексации дважды в год.
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Елена Перлова