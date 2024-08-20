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Россиянам рассказали об автоматическом начислении социальной выплаты

Депутат Чаплин: пенсионеры и инвалиды будут получать автоматическую выплату
20 августа 2024, 05:23
Фото: istock/Oleg Elkov

Фото: istock/Oleg Elkov

С 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы начнут получать автоматическую выплату. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Ранее для получения ежемесячной компенсации в размере 1,2 тысячи рублей неработающие граждане, ухаживающие за указанными категориями пенсионеров, должны были подавать заявление и предоставлять подтверждающие документы. С введением нового порядка необходимость в этом отпадет. Выплата будет начисляться автоматически, без подтверждения наличия лица, оказывающего уход. Об этом сообщает РИА Новости.

Чаплин также отметил, что неизменными останутся выплаты десяти тысяч рублей одному из родителей ребенка-инвалида, а также другие аналогичные выплаты по уходу за инвалидами.



Ранее стало известно, что работающие пенсионеры в России смогут получать прибавку к пенсии до двух тысяч рублей после возвращения индексации дважды в год.

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Бабий день 20 августа: что нужно сделать чтобы в семье появились дети, а в доме – деньги
20 августа празднуют День Марины – Пимены: история, традиции, приметы
20 августа 2024, 00:00

Фото: iStock/Ruslan_Iefremov

20 августа христиане почитают память двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина. В народе этот день называют Марины-Пимены или Бабий день. По старому стилю этот день приходится на 7 августа.
20 августа в православных храмах воспоминают преподобного Пимена Многоболезненного и мученика Марина Кесарийского.

История праздника


Преподобный Пимен, который жил в конце XI — начале XII веков, родился в благочестивой семье, но с детства был слабым и часто болел.

Когда подрос, он почувствовал, что избран Всевышним для необычного пути и попросил родителей отвезти его в Киево-Печерскую лавру. Родители оставили его в монастыре для монашеского пострига.

По преданию, Господь услышал молитвы ребенка и направили к нему ангелов, совершивших обряд пострига. Пимен провел в монастыре двадцать лет.

За несколько дней до его смерти над монастырем появились три огненных столпа и он исцелился. Чувствуя, что жизнь подходит к концу, он попрощался со всеми монахами и указал место своего захоронения. Вскоре у его могилы начали происходить чудеса исцеления.

Святой Марин Кесарийский (Палестинский) жил в эпоху императора Диоклетиана, когда язычники преследовали христиан. Родители святого были состоятельными людьми и также придерживались языческой веры.

Однако Марин выбрал иной путь. На одном из языческих праздников, когда все восхваляли идолов, он разрушил жертвенник и заявил, что он христианин. Язычники схватили его и заключили в тюрьму.

Пытаясь склонить Марина на свою сторону, они сначала пытались уговорить его, но, получив отказ, начали пытать. После истязаний святой был обезглавлен по приказу городского правителя.

Традиции в День Марины – Пимены


В народе праздник Марины — Пимены был известен как Бабьи день или Малинник. Наши предки замечали, что 20 августа по старому стилю лето начинает уступать место осени. Считалось, что если птицы в это время готовятся к отлёту на юг, то осень будет ранней и холодной.

Аисты всегда пользовались почётом у древних славян. Считалось, что эти птицы защищают от нечистой силы. Им приписывали многие человеческие качества. Верили, что аисты имеют душу и понимают человеческую речь, поэтому они селятся рядом с людьми и не боятся их.

Фото: istockphoto / Anagramm

В некоторых селениях существовала легенда о том, что на зиму аисты улетают в далёкую заморскую землю, где купаются в волшебном озере и становятся людьми. А весной, искупавшись в другом водоёме, они вновь обретают птичий облик и возвращаются назад.

В этот день хозяйки готовили пироги с малиновой начинкой, а мужчины приговаривали: «Марины — не ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, дочиста оберу́т». Это было связано с тем, что урожай ягод начинал сходить на нет из-за приближения осени.

На Руси в это время собирали яблоки и завершали сбор малины. Хозяйки знали, что на столе должен быть пирог с малиновой начинкой. Поскольку народный праздник приходился на время строгого Успенского поста, который начинается 14 августа и завершается 27 августа, выпечку делали из постного теста.

Что запрещено делать 20 августа

В народном календаре существует праздник Марины – Пимены, который имеет свои запреты, связанные с домом и семьёй.

В этот день не рекомендуется принимать поспешные решения, так как народная мудрость гласит: «Семь раз отмерь, один раз – отрежь».

В день памяти преподобной Марии Египетской, как и в любой другой день, лучше не обижать аистов и не повышать на них голос. Эти птицы символизируют семейное благополучие и достаток.

В этот день также не стоит обижать других птиц, поскольку это может привлечь беды, болезни и несчастья в дом.

Кроме того, чтобы избежать разлада между супругами, который может затянуться надолго, не рекомендуется менять постельное бельё.

В этот день, который также считается Бабьим днём, женщин старались окружать заботой и давать им возможность отдохнуть от тяжёлого труда. Хлопоты, за исключением готовки, брали на себя мужчины, а жёнам разрешали вечером встретиться с подругами.

Фото: istockphoto / PeopleImages

Во время Успенского поста рекомендуется воздерживаться от употребления скоромной пищи, включая молочные продукты, рыбу, мясо, яйца, сдобу и алкоголь. Также следует избегать шумных застолий и праздничных посиделок.

Согласно приметам, в Маринин день лучше не менять постельное бельё на супружеской кровати, чтобы избежать ссор и разногласий в паре.

В старину люди опасались выходить из дома в Маринин день, боясь, что обратно не удастся вернуться.

Что можно делать в Маринин день


Марина – Пимен – это семейный праздник. В этот день было принято проводить время в кругу близких людей. Главным угощением становился пирог с малиной, а на столе появлялись постные блюда из овощей и каша.

В старину в этот день женщины относили часть выпечки в сиротские приюты и в церковь, где раздавали её нищим. Считалось, что это привлечёт в дом деньги и благополучие.

Также в этот день провожали аистов, которые собирались в стаи, готовясь отправиться в тёплые края. Аистов очень любили и почитали на Руси, считая их символом семейного благополучия и домашнего уюта. В давние времена верили, что тот, кто обидит аиста, останется без крова: его дом сгорит в пламени.

Согласно одной из легенд, аисты приносят в семьи младенцев. Чтобы привлечь в дом счастье, мужчины на Марины – Пимены поднимались на крыши и сооружали гнёзда для аистов. Это делалось для того, чтобы весной птицы, вернувшиеся из дальних странствий, не искали место для будущего гнезда, а начинали обустраиваться в новом «домике».

Заканчивается сбор малины. Больных обязательно угощали последней ягодой, так как считалось, что от этого они быстрее пойдут на поправку. Из собранной малины делали последние заготовки, пекли с ней постные пироги, так как шёл Успенский пост. Вся выпечка делалась без яиц, сливочного масла, молока и сметаны.

Фото: istockphoto / Draw05

В Маринин день было принято оказывать помощь тем, кто о ней просит. Нуждающихся лучше не обходить стороной.

Мужья и жёны старались провести эту дату вместе. Согласно примете, это сулило счастливую жизнь без разногласий на весь остаток года.

Сегодня важно было помочь нуждающимся людям и животным. Больным и малоимущим давали овощи, фрукты, выпечку. Если в семье отсутствовал мужчина, то им полагалось помогать с уборкой урожая. Сиротам приносили вкусные гостинцы и одежду.

На Марины – Пимены было принято окружать заботой аистов, которых считали покровителями семейства и символом материнства и благополучия. Также в этот день наши предки собирали лекарственные травы, чтобы сделать заготовки на зиму.

Приметы

Праздник Марины – Пимены связан с аистами, которые с давних времён считались вестниками судьбы. В старину люди верили, что если птица долго кружится над домом, то в семье скоро появится малыш.

Летящая птица, по поверью, предвещала здоровье и скорую свадьбу, а неподвижная — сулила смерть и безбрачие. Хорошей приметой было встретить пару аистов, кружащихся над домом, или птицу, стоящую на трубе — это предвещало замужество или роды.

Наши предки считали, что гнездо аиста на крыше оберегает дом от молнии, пожара и злых духов, приносит счастье и богатство. Если же птица перенесёт гнездо в другое место, то это могло предвещать беду.

Девушки специально ходили в поле, чтобы увидеть там аистов. Считалось, что это знак приближающейся свадьбы.

Фото: istockphoto / AIS60

Хорошим предзнаменованием было увидеть лебедей, которые символизировали верность. Если в день Марины и Пимены вам встречался лебедь, это означало скорую встречу с истинной любовью. Для женатых мужчин и замужних женщин лебедь напоминал о чувствах.

Плохой знак — неподвижный аист на крыше. Это предвещало беду для дома. Старики говорили, что если пауки забрасывают паутину и прячутся, то скоро начнётся ненастье.

Сны в ночь на 20 августа могли содержать ответ на сложный вопрос.

Если на восходе небо было красным, то днём шёл дождь. А если пауки прятались, это означало, что погода ухудшится.

Порванная паутина предвещала усиление ветра. Если же утром дружно кричали петухи, то днём ожидалась жаркая погода.

Если утром вы замечали радугу, то днём мог начаться дождь, а если видели её вечером, то следующий день обещал быть солнечным.

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Лидера интернет-движения инцелов задержали за интим с несовершеннолетней
СК проверяет страдающего без секса блогера за интим с несовершеннолетней
19 августа 2024, 22:22

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет проверяет похождения блогера Алексея Поднебесного в Петербурге. 46-летнго мужчину, лидера общества неспособных найти сексуального партнера (инцелов), сняли целующимся с 15-летней фанаткой. На кадрах блогер трогает девушку за грудь.
«Пользователи социальных сетей высказывают мнение, что в силу возраста подросток может находится под давлением взрослого человека», – сообщает Следком.

Сам инцел сообщил подписчикам, что его задержала полиция. По версии Поднебесного, девушка уверяла, что ей 23 года. При этом «веля себя развязано», считает мужчина.

Ранее жертва вынужденного целибата уже попадала в скандальную ситуацию. Весной блогер публиковал пошлые и агрессивные видео в адрес девушек, которые ему отказали.

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Пулемётная очередь: Сейсмолог Чебров объяснил землетрясение на Камчатке
19 августа 2024, 20:59

Фото: iStock/geyzer

Директор Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров заявил, что землетрясение на Камчатке является нормальным явлением для этого сейсмически активного региона.
Он также опроверг связь природного явления с землетрясением в Японии, произошедшим незадолго до камчатского.

«Толчки на Камчатке не связаны с недавним землетрясением в Японии. Камчатка – сейсмически активный регион, и такие землетрясения для него норма. Все жители этой части России должны быть готовы к ним. Текущие толчки силой 7 баллов – это обычное землетрясение, которое происходит раз в 6-8 лет. С точки зрения человека это событие может быть редким, но с геологической точки зрения они идут как пулеметная очередь», – пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее Данила Чебров сообщал, что афтершоки после землетрясения на Камчатке будут продолжаться ещё долго.

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#землетрясения
#природа
#наука
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Адвокат Тарнопольская признала возможное банкротство Блиновской
19 августа 2024, 20:50

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Партнёр коллегии адвокатов «Юков и партнёры» Светлана Тарнопольская назвала возможным признание судом блогера Елену Блиновскую банкротом.
«Признание банкротом и введение процедуры реализации имущества вполне возможно. Особенно если целью такого банкротства, как заявлено, является реализация имущества именно для погашения налоговой задолженности. «Свою» кандидатуру финансового управляющего должнику суд назначить в таком банкротстве не даст», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Тарнопольская.

Она добавила, что если банкротство всё же признают, то продать недвижимость, на которую наложен арест в рамках этого уголовного дела станет непростой задачей.

Ранее стало известно, что «Королеве марафонов» Елене Блиновской продлили арест на полгода.

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#суд
#арест
#недвижимость
#банкротство
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Перечислены максимально полезные грибы
Биотехнолог Куликов заявил о большой пользе белых грибов и вешенок
19 августа 2024, 20:30

Фото: iStock/Romanovskyy

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов заявил, что максимально богатыми витаминами грибами считаются белые грибы и вешенки.
«Грибы являются источником витамина D, необходимого для регуляции обмена кальция и фосфора в организме человека и влияющего на иммунитет. Для жителей Москвы и других регионов с малым количеством солнечных дней в году грибы могут стать хорошей альтернативой покупным витаминным комплексам в качестве источника витамина D», — добавил в беседе с Газета.ру Куликов.

Также, по его словам, грибы содержат «витамин красоты» (В: В2) и элемент, положительно влияющий на сердечно-сосудистую систему (В3).

Ранее сообщалось, что грибы, относящиеся к редкому виду ежовик коралловидный, стали попадаться в лесах Московской области после обильных июльских дождей.

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#грибы
#иммунитет
#здоровье
#витамины
#питание
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«Вашего сына реабилитировали после расстрела»: как вместо Чикатило казнили невиновного человека
19 августа 2024, 19:30

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

В 1978 году в городе Шахты произошло страшное преступление. Была убита девятилетняя девочка, тело которой спустя несколько дней обнаружили правоохранители. Оперативники сначала вышли на след настоящего убийцы, но затем задержали и представили суду невиновного. Что известно о самой громкой ошибке милиционеров в деле Чикатило расскажет редакция «Радио 1».

Показания очевидцев


Помочь правоохранителям выйти на след предполагаемого убийцы смогла местная жительница. Она рассказала милиционерам, что в день пропажи девочки видела ее в компании со странным мужчиной. Внимание бдительной женщины привлекла яркая куртка ребенка и странная манера общения мужчины, в которой было что-то пугающее.


Чикатило вне подозрения


Женщина помогла оперативникам составить фоторобот незнакомца. Вскоре мужчину на ориентировке опознали. Им оказался бывший учитель русского языка и литературы Андрей Чикатило. Ранее педагог позволял себе приставать к девочкам, за что был уволен из школы. Примечательно, что тело убитой девочки было найдено неподалёку от дома, где проживал Чикатило, однако прямого доказательства причастности бывшего преподавателя к преступлению не было.

Кроме того, о Чикатило соседи отзывались как о примерном семьянине, имеющем двоих детей, что также помогло ему остаться вне подозрения.


Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Суд над невинным


Неподалеку от места обнаружения трупа девочки проживал еще один кандидат на роль убийцы – Александр Кравченко. Прежде мужчина уже был судим за такое же убийство 9-летней девочки.

По сути, его темное прошло и легло в основу обвинения. Следователей не смутил тот факт, что Кравченко не был похож на мужчину с фоторобота, а его семья настаивала на том, что в тот роковой вечер, когда произошло убийство, он находился дома. Пробыв в изоляторе несколько дней, Кравченко сознался в убийстве ребенка.

Уже на суде он впервые заявил, что оклеветал себя из-за давления следователей. Но его слова уже не имели никакого значения. Его признали виновным и приговорили к высшей мере наказания – смертной казни. Приговор привели в исполнение.


Признание маньяка


Несмотря на то, что маньяк был задержан, в Ростове продолжили находить тела изувеченных женщин. Завершилась чреда серийных убийств только в ноябре 1990-го после задержания Андрея Чикатило. Изначально убийство девятилетней девочки Чикатило не вменяли, но позже он признался в этом сам.
На счету маньяка – 48 убийств и три покушения. Однако речь идет о доказанных эпизодах. Сам серийный убийца заявляет, что убил 61-го человека, однако тела жертв найдены не были. Так, чудовищная ошибка правоохранителей привела к десяткам смертей.

Фото: iStock/aga7ta

Сообщение матери


Уже после того, как вина Чикатило была доказана, правоохранители пришли к матери Кравченко и сообщили, что он посмертно оправдан.

«Ваш сын реабилитирован, но уже расстрелян. Реабилитирован посмертно», – со скорбью сообщил визитер.
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#ростов
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Умер академик РАН, создатель биомедицинской электрохимии Валерий Сергиенко
Умер академик РАН, руководитель ФМБА Валерий Сергиенко
19 августа 2024, 19:30

Фото: ФМБА России

Скончался выдающийся ученый, академик РАН, руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина Валерий Сергиенко. Об этом сообщает пресс-служба ФМБА России 19 августа.
Сергиенко занимался разработкой физико-химических методов диагностики и лечения заболеваний. Стоял у истоков биомедицинской электрохимии. Под его руководством в России создали противовирусный препарат «Панавир», который получил премию Правительства РФ в области науки и техники в 2013 году.

Валерий Иванович защитил 11 докторских и более 20 кандидатских диссертаций. Он опубликовал около 400 научных работ и создал серию учебников для студентов медицинских вузов. Его работы использовались в учебных заведениях более двадцати лет. Сергиенко также является автором более 60 изобретений.

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#наука
#ран
#медицина
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Аналитик Ульянов раскрыл, как избежать кражи данных через смарт-часы
Аналитик Ульянов рекомендовал использовать надёжные бренды
19 августа 2024, 19:19

Фото: iStock/Sinenkiy

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил, что риск утечки данных через смарт-часы, которые собирают информацию через смартфоны и передают её различным сервисам и приложениям, устранить окончательно невозможно.
Однако, по его словам, этот риск можно минимизировать, если использовать устройства надёжных крупных брендов.

«Есть небольшие производители, для которых после утечки ничего не поменяется. Когда мы говорим о компаниях, которые работают в масштабах всего мира, то, если выяснится подобное, это может вызвать цепную реакцию отказов от их устройств и сервисов. Поэтому большие игроки не заинтересованы в недовольстве пользователей», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Ульянов.

Кроме этого, рекомендуется периодически обновлять ПО в части безопасности, придумывать разные логины и пароли для сервисов.

До этого генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предлагал ввести школьные сим-карты в целях безопасности.

«Сегодня дети имеют доступ к мобильному контенту, связанному с образованием. Общее образование в России является бесплатным, то в данном случае трафик, который дети используют для доступа к образовательным материалам тоже должен быть бесплатным. Значит, Минпросвещения РФ и телекоммуникационные компании должны внедрить школьные сим-карты, которые смогут ограничить доступ детей к нежелательному контенту и дать детям возможность получить дополнительные бесплатные знания», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Рыбальченко.

Ранее куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова сообщала, что злоумышленники создают фальшивые интернет-магазины, предлагающие распродажи школьной одежды, учебников и канцтоваров.

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Жительниц Подмосковья пригласили на форум «Женщина третьего тысячелетия»
19 августа 2024, 19:05

Фото: iStock / shironosov

14-15 ноября на площадке Культурного центра Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России пройдёт III Международный форум «Женщина третьего тысячелетия». Об этом сообщили организаторы форума.
«Международный форум «Женщина третьего тысячелетия» - уникальная площадка для объединения женщин-лидеров регионов Росси и зарубежных дружественных стран. Цель – обмен опытом и знакомства с передовыми практиками, обсуждение роли женщины в современном мире», – говорится в сообщении.
На форуме планируют пленарное заседание; стратегические и экспертные сессии; дискуссионные площадки; заседание Международного дискуссионного клуба VISION 3000, презентация регионов России и зарубежных стран.

Также предусмотрены организация деловых встреч, обсуждение актуальных социальных, культурных, межнациональных и экономических проблем, налаживание и координация связей с международным женским движением, живой диалог женщин-практиков полезные мастер-классы и ценные уроки от настоящих гуру в своих областях и многое другое.

На форуме также будет развёрнута выставка продукции предприятий малого и среднего бизнеса, медицины, туризма и ремёсел «Руками женщины». Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

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