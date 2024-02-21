В Норвегии предложили вручить Маску Нобелевскую премию мира

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Член парламента Норвегии Мариус Нильсен выдвинул предпринимателя и визионера, главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска на получение Нобелевской премии мира.
«Множество технологических компаний, которые основал Маск, нацелены на улучшение общества, расширение знаний о Земле и о космосе. Их деятельность направлена на обеспечение взаимодействия и общения во всём мире», — цитирует Нильсена издание. Парламентарий также добавил, что предприниматель «отстаивает свободу слова и самовыражения в постоянно поляризующемся мире».Кроме Маска, как пишет Daily Mail, на Нобелевскую премию мира в нынешнем году претендуют также генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Колумбии Густаво Петро, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, а также правозащитные организации из Израиля и Палестины.
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