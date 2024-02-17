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Илон Маск обвинил власть США в цензуре и преследовании

Общественность США даже не осознает, какой мощью обладает американская цензура
17 февраля 2024, 02:47
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

«Общество до сих пор не осознает даже малой доли того, какой мощью обладает цензурный государственно-промышленный комплекс. Как и предсказывалось, мои компании и я стали подвергаться постоянным атакам, как только цензура на этой платформе была отменена. Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?» – написал он на странице в X.

Тем самым миллиардер прокомментировал слова американского предпринимателя Дэвида Сакса, заявившего, что он рад жить в США, потому что в этой стране «у него есть свобода слова и свобода от политических преследований», несмотря на то, что, «демократы каждый день пытается подорвать эти права».

Ранее Илон Маск был возмущен попыткой заблокировать интервью Владимира Путина с журналистом Такером Карлсоном. Он назвал произошедшее цензурой на уровне безумия.

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#сша
#илон маск
#политика
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На Западе подвергли критике обвинения России в геноциде
Журналист Роуз осудил обвинения в адрес России
17 февраля 2024, 02:13

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Ирландский журналист Чей Боуз высказался об обвинениях России в том, что она устраивает геноцид на Украине. Он прокомментировал этот вопрос на своей странице в социальной сети X.
Он отметил, что семья украинского военного командира Александра Сырского, проживая в России, не подвергается нападкам.

Боуз также напомнил, что украинский язык в России не запрещен, граждане Украины могут свободно въезжать в страну и никто не накладывает на них ограничений и не преследует. Журналист задается вопросом, почему Украина не объявила войну России, несмотря на риторику киевского режима.

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#сша
#россия
#политика
#украина
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NYT: Израиль виновен во взрывах на иранском газопроводе
Западные чиновники обвини Израиль в атаках на газопровод в Иране
17 февраля 2024, 01:46

Фото: РИА Новости

Израиль, возможно, тайно атаковал два иранских газопровода в среду, 14 февраля. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на двух западных чиновников и военного стратега.
По мнению одного из неназванных чиновников, атака носит исключительно символический характер, поскольку Ирану не составит труда отремонтировать газопровод. В то же время ущерб гражданскому населению был относительно невелик.

Собеседник считает, что таким образом Израиль показал, что у него есть возможность нанести ущерб Ирану в случае эскалации конфликта или его распространения на ближневосточный регион.

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#сша
#израиль
#иран
#газопровод
#политика
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Трамп обвинил СМИ в создании с помощью ИИ снимков, на которых он толще
Дональд Трамп обвинил СМИ в создании с помощью ИИ снимков, на которых он толще
17 февраля 2024, 01:28

Фото: state.gov

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил враждебные к нему СМИ в использовании искусственного интеллекта для создания фотографий, на которых он выглядит полнее, чем на самом деле.
Трамп выложил в социальной сети Truth Social отредактированное изображение, а рядом предоставил три других, которые, по его мнению, более точно отражают его физические параметры.

«Фейк-ньюз использовали искусственный интеллект для создания изображения вверху слева. Это бессовестные люди, но все это уже давно известно. На других фотографиях я бью по мячам во время игры в гольф сегодня, чтобы показать разницу», — отметил Трамп.
На первом изображении четко виден объемный живот бывшего президента, в то время как на остальных снимках политик выглядит значительно стройнее.

Этот пост появился вскоре после того, как Трамп проиграл гражданское дело о мошенничестве в Нью-Йорке, где суд обязал его заплатить 350 миллионов долларов и на три года запретил занимать руководящие должности в местных компаниях.

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Франция поможет Украине в борьбе с манипуляцией информацией
Париж поможет Киеву противодействовать манипуляции информацией
17 февраля 2024, 00:52

Фото: РИА Новости

«Франция поможет Украине присоединиться к коллективным инструментам по противодействию иностранному вмешательству и манипуляции информацией», – подчеркивается в тексте соглашения, опубликованном пресс-службой Елисейского дворца.
В документе утверждается, что стороны будут осуществлять обмен опытом и работать над формированием совместных программ в области информации.

В соглашении говорится, что «Россия продолжает манипулировать информацией», вследствие чего «стороны будут продолжать поддерживать усилия друг друга по противодействию российскому цифровому вмешательству, манипулированию информацией и пропаганде глобальном уровне».

Соглашение было подписано 16 февраля президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита украинского лидера в Париж. Срок действия документа – 10 лет.

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#политика
#франция
#европа
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#украина
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Нью-Йорский суд признал Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве
Суд обязал экс-президента выплатить $355 млн
17 февраля 2024, 00:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным в гражданском мошенничестве и обязанным выплатить $354,9 млн. Также Трампу было запрещено работать в качестве сотрудника или директора любой компании в Нью-Йорке в течение трех лет, сообщает Reuters. Сыновья бывшего президента Дон Трамп-младший и Эрик Трамп должны выплатить по $4 млн.
В постановлении судьи говорится, что Трамп и другие обвиняемые по делу «не способны признать противоправность своих действий». «Полное отсутствтие раскаяния граничит с патологией», – заявил судья Артур Энгорон.

Адвокат бывшего президента Алина Хабба охарактеризовала приговор как несправедливый. По ее словам, решение суда стало «кульминацией многолетней политически подогреваемой охотой на ведьм». «Дело не только в Дональде Трампе. Если это решение останется в силе, оно послужит сигналом для каждого американца, что Нью-Йорк больше не открыт для бизнеса», – сказала она. Защита планирует подать апеллировать решение.

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#сша
#дональд трамп
#суд
#политика
#мошенничество
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МИД России о выступлении Навальной на Мюнхенской конференции: «рояль в кустах»
Постпред России при ООН Полянский высказался о выступлении Навальной в Мюнхене
16 февраля 2024, 23:33

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции по безопасности в день гибели ее мужа как «рояль в кустах».
Ранее Полянский ответил на комментарий в социальной сети X* директора Института мира и процветания Рона Пола Дэниела МакАдамса, который выразил удивление по поводу такого «удивительного совпадения».

«В русском языке для таких ситуаций есть выражение: "рояль в кустах". Это когда человек хочет произвести впечатление на другого человека и, гуляя с ним в парке, "случайно" находит спрятанное в кустах пианино и вызывается поиграть», – сказал Полянский.

Он добавил, что такие совпадения не поддаются объяснению. «Особенно, когда каждый здравомыслящий и непредвзятый человек понимает, что последнее, что понадобится российской власти за месяц до президентских выборов, – это смерть Навального», – подчеркнул постпред.

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#россия
#москва
#оон
#политика
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Макрон и Зеленский заключили соглашение о сотрудничестве и гарантиях безопасности
Франция вслед за Германией заключила договор о гарантиях безопасности
16 февраля 2024, 23:02

Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности, предоставляемых Парижем Киеву.
«Наша приверженность Украине не поколеблется. В этом и заключается смысл подписанного нами соглашения», – сказал французский президент, добавив, что поддержка Украины означает, что европейские страны инвестируют в свою собственную безопасность (цитата по Le Monde).

Соглашение с Францией рассчитано на десять лет, в течение которых Париж будет поддерживать Киев. Как и в других документах, в договоре указана сумма поддержки, уже оказанной Украине странами-гарантами (1,7 млрд евро в 2022 году и 2,1 млрд евро в 2023 году для Франции), и сумма поддержки, которая будет оказана в 2024 году (около 3 млрд евро для Парижа).

Несколькими часами ранее президент Зеленский подписал аналогичный документ в Киеве с канцлером Германии Олафом Шольцем. Детали соглашения на данный момент неизвестны.

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#украина
#франция
#политика
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Политолог Кортунов объяснил требование Польши к России о репарациях
16 февраля 2024, 19:46

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что Польша вновь подняла тему о репарациях к России затем, чтобы каким-то образом облегчить обсуждаемую конфискацию российских активов, которые сейчас в Бельгии.
Он также допустил, что такие заявления с польской стороны сделаны специально для того, чтобы подтолкнуть ЕС к решению о конфискации финансовых ресурсов, которые сейчас находятся в его юрисдикции.

«Я допускаю, что это может быть просто и популизмом, за которым никакого серьёзного политического плана не стоит, просто польское руководство тем самым ещё раз подтверждает свою поддержку Украины и своё отношение к российской политике», — добавил в беседе с Pravda.Ru Кортунов.

Ранее сообщалось, что Польша тратит на оборону 3,9% cвоего ВВП, опережая по данному показателю даже Соединённые Штаты. При этом в количественном отношении американские расходы на военные цели в двадцать пять раз превышают польские.

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#польша
#ес
#россия
#конфискация
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В США объяснили необходимость признания Израилем независимости Палестины
Вице-президент США Камила Харрис: Израилю нужно признать независимость Палестины
16 февраля 2024, 19:33

Фото: iStock/Racide

Израилю необходимо признать независимую Палестину, поскольку для урегулирования конфликта с группировкой ХАМАС нужно решение о двух государствах. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Она подчеркнула, что без решения о двух государствах невозможно достичь мира и обеспечить безопасность для Израиля, жителей Палестины и сектора Газа.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Израиль оказался крупным поставщиком оружия для палестинского движения ХАМАС. Это произошло потому, что палестинские бойцы начали делать оружие из упавших на территорию сектора Газа неразорвавшихся израильских снарядов.

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#израиль
#палестина
#сша
#политика
#конфликт
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