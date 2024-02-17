Илон Маск обвинил власть США в цензуре и преследовании

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«Общество до сих пор не осознает даже малой доли того, какой мощью обладает цензурный государственно-промышленный комплекс. Как и предсказывалось, мои компании и я стали подвергаться постоянным атакам, как только цензура на этой платформе была отменена. Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?» – написал он на странице в X.
Тем самым миллиардер прокомментировал слова американского предпринимателя Дэвида Сакса, заявившего, что он рад жить в США, потому что в этой стране «у него есть свобода слова и свобода от политических преследований», несмотря на то, что, «демократы каждый день пытается подорвать эти права».
Ранее Илон Маск был возмущен попыткой заблокировать интервью Владимира Путина с журналистом Такером Карлсоном. Он назвал произошедшее цензурой на уровне безумия.
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Александр Климов