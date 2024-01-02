Илон Маск сделал зловещее предсказание на 2024 год

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Илон Маск выразил мнение, что грядущий год будет даже более сложным, чем предыдущие. Отвечая на вопрос в социальной сети X (Twitter), он заявил, что 2024 год будет еще более необычным.
Ранее газета Financial Times в своем прогнозе событий в мире предположила о возможном банкротстве компании X Илона Маска к 2024 году.
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«Мой прогноз: 2024 будет еще более безумным», — заявил Илон Маск.
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Артем Кузьмин