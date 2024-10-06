В Нотр-Даме завершили установку колоколов

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В соборе Богоматери Нотр-Дам в Париже завершена установка восьми колоколов, отправленных на реставрацию после пожара 2019 года. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати, информирует BFMTV.
«Еще один важный и символический шаг вперед, 64 дня до открытия!», – написала политик.
Дати подчеркнула, что с башни собора в Париже «верующие и парижане снова смогут услышать звон колоколов».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери, восстановленный после пожара, откроется для посетителей 8 декабря. 25 декабря отреставрированный крест был возвращен на крышу Нотр-Дама. Строительные леса в соборе постепенно снимаются.
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Александр Климов