В новых регионах восстановлено около 1300 образовательных учреждений

Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев
На сегодняшний день силами строительного комплекса России и регионов-шефов в новых субъектах РФ построены, восстановлены и отремонтированы уже 1282 учебных заведения. Это школы, детские сады, профессиональные лицеи, колледжи, техникумы, училища и высшие учебные заведения, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
На сайте правительства говорится, что активно продолжается восстановление ещё трёх корпусов Мариупольского госуниверситета. Там уже завершили работы по устранению конструктивных повреждений. Всего предстоит отремонтировать около 4 тыс. кв. м, рассчитанных на обучение двух тысяч студентов.
Большой объём ремонтно-восстановительных работ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проводится при координации Минстроя России силами регионов-шефов.
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«Одна из важнейших задач строителей при обновлении объектов образования в новых регионах – обеспечить детям и молодёжи достойные условия для получения знаний и развития своих талантов. Для этого мы не только проводим работы в тех зданиях, которые требуют ремонта, но и развиваем инфраструктуру на прилегающих к ним территориях», – отметил вице-премьер.
Большой объём ремонтно-восстановительных работ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проводится при координации Минстроя России силами регионов-шефов.
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Олег Дикий