Глава Минобрнауки призвал улучшить высшее медицинское образование в России

Фото: Официальный Сайт Минобрнауки
Глава Министерства образования и науки Валерий Фальков в рамках заседания Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов» обозначил необходимость совершенствования единых образовательных программ в области медицины, сообщает ведомство в своем Телеграм-канале.
Предложение было поддержано Рособрнадзором. В рамках будущих реформ планируется также запустить программу повышения квалификации преподавателей в ведущих вузах и научных институтах медицинского профиля. Эта работа стартует с 1 сентября 2024 года. Также глава ведомства сообщил о намерении обновить оборудование в вузах, относящихся к министерству . С 1 января 2025 года планируется запустить новую ведомственную программу, направленную на более современное оснащение вузов техникой.
Кроме перечисленных мер, планируется ввести четвертый образовательный грант для поступления иностранцев в медицинские университеты России. Он будет полностью оплачивать стоимость обучения, проживание в общежитии и транспортные расходы.
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Олег Дикий