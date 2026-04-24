В Новокузнецке научились превращать промышленные отходы в плодородную почву
Учёные Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ) совместно с металлургами ЕВРАЗ ЗСМК в рамках экологического проекта начали создавать искусственный плодородный слой земли — технозём на основе промышленных отходов.
По данным «Сiбдепо», летом 2025 года на экспериментальном полигоне Абагурской фабрики высадили злаковые травы. Их приживаемость составила 80%. После этого высадили кустарники и деревья.
«Успешный эксперимент подтвердил, что мы движемся в правильном направлении. Наша главная задача — масштабировать опыт, сокращать объёмы отходов и использовать их как ценный ресурс. Это решение не только экологических проблем, но и вклад в развитие научного потенциала региона», — пояснила главный эколог ЕВРАЗ ЗСМК Галина Демидова.
Так, учёные не только создают технозём для рекультивации земель, но и очищают промышленные воды от соединений азота. В институте планируют развивать деятельность и расширять программы.