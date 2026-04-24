Учёные нашли останки гигантских осьминогов размером с кракена
Учёные реконструировали облик гигантских осьминогов, которые жили в океане десятки миллионов лет назад и по размерам не уступали мифическим кракенам. Исследование провела группа специалистов из Японии, опубликовавшая статью в журнале Science.
Согласно материалу, легенды о наводящих на моряков ужас кракенах могут быть отдаленно связаны с реальностью. Вполне вероятно, что когда-то на Земле обитали создания, которые близки к описанию мифологического чудища.
Окаменелые останки древних осьминогов относятся к позднему меловому периоду (примерно 100–72 миллиона лет назад). Расчётная длина этих существ составляла от семи до 19 метров, что делает их крупнейшими из известных беспозвоночных, сопоставимыми по размеру с гигантскими морскими рептилиями того времени.
Учёные восстановили внешний вид осьминогов по твёрдым хитиновым клювам. Следы износа на челюстях подтверждают, что они были высшими хищниками и охотились на крупных рептилий, в том числе плезиозавров и мозазавров. Асимметрия износа челюстей указывает на сложное развитие мозга и, возможно, высокий интеллект.
Читайте также: