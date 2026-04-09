Ученые назвали молочный продукт, который снижает уровень холестерина
Ученые выяснили, что ежедневное употребление сыра чеддер способствует насыщению организма витамином К. Это влияет на липидный профиль у людей среднего возраста и приводит к снижению уровня холестерина, говорится в журнале Food & Function (F&F)
Основной целью работы было изучение влияния употребления чеддера, полученного из разного сырья. В первом случае сыр был изготовлен из молока коров, содержащихся на пастбищном корме, а во втором — из молока коров, питавшхся комбикормом.
В исследовании участвовали 60 человек с избыточным весом и возрастом старше 50 лет. В ходе эксперимента каждый человек на протяжении шести недель ежедневно съедал по 120 граммов сыра.
Несмотря на более высокое содержание витамина К в одном из типов сыров, различий во влиянии на организм выявлено не было.
Однако наблюдалось изменение липидного профиля у мужчин и женщин. В ходе эксперимента выяснилось, что употребление сыра с повышенным содержанием витамина К вызывало рост так называемого хорошего холестерина у мужчин и снижение общих показателей этого органического соединения у женщин
Употребление Чеддера улучшает показатели витамина К, а тот, в свою очередь, влияет на свертываемость крови, состояние сосудов и костной ткани. Однако ученые отмечают необходимость дальнейших исследований.
