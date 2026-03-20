В Новосибирске восстановили иконы из Луганска и представили их на выставке

20 марта 2026, 19:14

Новосибирские реставраторы восстановили более 150 старинных икон из Луганска и представили их на выставке «Возрождение сквозь века» в Новосибирском областном колледже культуры и искусств. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.





Отмечается, что иконы относятся к южнорусской школе иконописи XVII–XIX веков. Их собирали и спасали от уничтожения в ЛНР. Некоторые образы принесли местные жители, другие нашли в разрушенных храмах на освобожденных территориях. Далее восстановлением икон занялись новосибирские мастера.





«Доставкой занимается семья волонтеров Сергей и Елена Мажирины, руководители проекта "Верим Делаем". С 2023 года они привезли в Новосибирск больше 150 икон. У каждого образа своя история, часть отреставрированных святынь уже вернули обратно в Луганск», — рассказала Елена Мажирина в разговоре с Om1 Новосибирск.