В оскверненном ВСУ храме Курской области начала мироточить икона Богоматери
В селе Махновка Курской области, в храме Иоана Предтечи, икона Богоматери начала мироточить. Об этом сообщил протоиерей Александр Зинченко, фронтовой священник и помощник начальника управления ФСИН России по Курской области, в интервью РИА Новости.
По словам Зинченко, подобные случаи мироточения икон происходят достаточно часто, и это событие заставляет задуматься о духовных причинах происходящего.
«Вот она, плачет, видите? Тут уже задумаешься, почему это все происходило. Из глаз Божьей Матери истекает миро, плачет образ», — отметил священник, указывая на икону.
Церковь Иоана Предтечи подверглась осквернению во время оккупации населенного пункта украинскими военнослужащими. По информации Зинченко, боевики использовали храм как отхожее место в алтаре, а также ночлег для своих нужд, что привело к повреждениям иконостаса и икон.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди.