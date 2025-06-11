В оскверненном ВСУ храме Курской области начала мироточить икона Богоматери

11 июня 2025, 10:01

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В селе Махновка Курской области, в храме Иоана Предтечи, икона Богоматери начала мироточить. Об этом сообщил протоиерей Александр Зинченко, фронтовой священник и помощник начальника управления ФСИН России по Курской области, в интервью РИА Новости.





По словам Зинченко, подобные случаи мироточения икон происходят достаточно часто, и это событие заставляет задуматься о духовных причинах происходящего.





«Вот она, плачет, видите? Тут уже задумаешься, почему это все происходило. Из глаз Божьей Матери истекает миро, плачет образ», — отметил священник, указывая на икону.