У жительницы Новосибирской области начала обновляться икона

03 декабря 2025, 13:53

Фото: iStock/VMarin

Жительница села Чингис Новосибирской области Марина Плотникова заявила, что её икона «Живоносный источник» начала самостоятельно приобретать цвета.





Икону женщине разрешили забрать более 10 лет назад из Чингисской церкви после крещения её сына. Уже тогда она потеряла цвет из-за воздействия солнечных лучей.





«В нашем доме происходит настоящее чудо, икона "Живоносный источник" начала самораскрашиваться, хотя ещё месяц назад была выгоревшей и блёклой», — рассказала Om1 Новосибирск Марина.