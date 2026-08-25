В Новосибирской области медведь каждую ночь выходит на пасеку и разоряет ульи

25 августа 2026, 14:57

Фото: iStock/Tadoma

В Новосибирской области выходы бурых медведей зафиксировали в селах Пихтовка, Мальчиха и Пономаревка Колыванского района. Всего замечено пять хищников. Об этом сообщил государственный инспектор по охране животного мира Алексей Литвинцев.





По данным Om1 Новосибирск, в Колыванском районе медведь каждую ночь выходит на пасеку, ломает деревянные ульи, дерет рамки и поедает соты.





«Для предотвращения угрозы здоровью граждан министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области издано два приказа на регулирование численности шести медведей, на сегодняшний день добыто четыре особи. Работа в этом направлении продолжается», — уточнил Литвинцев.