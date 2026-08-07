Храбрый пёс закрыл собой хозяина, когда на него напал разъярённый медведь на Сахалине

07 августа 2026, 05:17

Фото: iStock/Alex-S

На Сахалине разъярённый медведь напал на мужчину, но верный пёс защитил хозяина, приняв удар на себя. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя фото храброго четвероногого друга.