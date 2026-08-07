Храбрый пёс закрыл собой хозяина, когда на него напал разъярённый медведь на Сахалине
На Сахалине разъярённый медведь напал на мужчину, но верный пёс защитил хозяина, приняв удар на себя. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя фото храброго четвероногого друга.
Всё случилось в Углегорском районе. Местный житель отправился в лес, где на него внезапно вышел медведь. Мужчина оказался один на один с хищником без какого-либо оружия. Когда пёс понял, что жизнь его хозяина под угрозой, он бросился на огромного зверя и принял удар на себя. Хищник нанёс собаке тяжёлые раны когтями и зубами, но схватка питомца с медведем дала мужчине время, чтобы отбежать на расстояние и позвать на помощь. Косолапый скрылся среди деревьев.
Собаку экстренно доставили в местную ветклинику. Специалисты спасали растерзанного пса несколько часов. Животное страдало от сильной кровопотери, но все завершилось благополучно — питомец выжил. Сейчас он находится под постоянным наблюдением ветеринаров, собаке ничего не угрожает.
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