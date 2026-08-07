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Храбрый пёс закрыл собой хозяина, когда на него напал разъярённый медведь на Сахалине

Фото: iStock/Alex-S

На Сахалине разъярённый медведь напал на мужчину, но верный пёс защитил хозяина, приняв удар на себя. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя фото храброго четвероногого друга.



Всё случилось в Углегорском районе. Местный житель отправился в лес, где на него внезапно вышел медведь. Мужчина оказался один на один с хищником без какого-либо оружия. Когда пёс понял, что жизнь его хозяина под угрозой, он бросился на огромного зверя и принял удар на себя. Хищник нанёс собаке тяжёлые раны когтями и зубами, но схватка питомца с медведем дала мужчине время, чтобы отбежать на расстояние и позвать на помощь. Косолапый скрылся среди деревьев.

Собаку экстренно доставили в местную ветклинику. Специалисты спасали растерзанного пса несколько часов. Животное страдало от сильной кровопотери, но все завершилось благополучно — питомец выжил. Сейчас он находится под постоянным наблюдением ветеринаров, собаке ничего не угрожает.

Мария Моисеева

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