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Студент филиала Красногорского колледжа победил на всероссийском конкурсе

10 октября 2024, 17:25
Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Сергей Ермоленко, обучающийся в Тучковском филиале Красногорского колледжа, одержал победу в заочном туре Всероссийского молодёжного конкурса по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Сергей представил на конкурс сочинение-эссе на тему «Ленинград — город-герой». Его творческая работа получила высокую оценку жюри конкурса и была признана лучшей в номинации «Меня оценят в XXI веке», — говорится в сообщении.
В администрации муниципалитета поздравили с победой Сергея Ермоленко и его научную руководительницу Анну Саидову и пожелали дальнейших успехов.



Ранее сообщалось, что ветеран военно-космических сил, подполковник, член Военно-исторического общества России Сергей Чудинов провёл занятие по истории для студентов Шаховского филиала Красногорского колледжа.

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#студент
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#победа
В Министерстве рассказали почему важно сортировать отходы
10 октября 2024, 17:46

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Сортировка отходов — простой, но важный шаг для защиты нашей планеты. Начните с малого: установите отдельные контейнеры для разных видов отходов и постепенно приучайте себя к этой практике. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору делится некоторыми советами по раздельному сбору отходов дома.
Поставьте дополнительный контейнер для вторсырья. Не забывайте выбрасывать содержимое ваших контейнеров в соответствующие баки на улице: вторсырьё — в синий контейнер, смешанные отходы — в серый.

Причины, почему важно сортировать мусор:

  • эффективная переработка: разделяя отходы на фракции дома, мы сохраняем качество вторсырья;
  • сокращение свалок: чем лучше сортировать отходы, тем меньше мусора оказывается на свалках. Это приводит к их сокращению и очищению природы;
  • сохранение ресурсов: использование вторсырья для производства новых вещей позволяет сберечь природные ресурсы;
  • чистая экология: раздельный сбор мусора предотвращает загрязнение окружающей среды и улучшает экологическую ситуацию.
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#переработка
#отходы
#загрязнение
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Храмы, церкви и монастыри: топ-12 святых мест Подмосковья
10 октября 2024, 17:43

Фото: istockphoto / Dzurag

Московская область известна своими историческими и духовными достопримечательностями. Здесь расположено множество прекрасных храмов, церквей и монастырей, привлекающих путешественников и паломников со всех уголков России. «Радио 1» расскажет о самых красивых местах Подмосковья, которые стоит посетить.

Топ-3 храмов Подмосковья

Фото: istockphoto / Vladimir Kolesov

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах

Православный храм, известный как церковь Знамения Пресвятой Богородицы, расположен в посёлке Дубровицы, в городском округе Подольск, Московская область.

Главный алтарь этого храма посвящён древней новгородской иконе «Знамение» Божией Матери.

Сооружение выделяется своей уникальной архитектурой в стиле голицынского барокко и имеет 12 лепестков в плане.

Храм строился с 1690 по 1699 годы, а освящение состоялось в 1704 году.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Орехово-Зуево — это величественный кафедральный собор, который является духовным центром Орехово-Зуевского благочиния.

Его возвели в период с 1872 по 1890 год.

В храме расположены три главных престола — Рождества Пресвятой Богородицы, святителя Николая и великомученика Пантелеимона, а также престол в честь Всех святых, в земле Российской просиявших, установленный в 2006 году.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Тайнинском

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Тайнинском — это православная церковь в городе Мытищи Московской области. Он был основан в XVII веке по приказу царя Алексея Михайловича и входит в состав Мытищинского благочиния Сергиево-Посадской епархии Русской православной церкви.

Храм расположен на высоком берегу реки Яуза. Деревянная церковь появилась здесь в 1628 году, а каменное здание построили в 1675–1677 годах в стиле русского узорочья.

За свою историю церковь пережила грабежи и разрушения, но была восстановлена и отреставрирована.

Топ-3 церквей Подмосковья

Фото: istockphoto / LARISA DUKA

Церковь Спаса Преображения в селе Остров

Церковь Спаса Преображения в селе Остров — это удивительный образец русской шатровой архитектуры конца XVI века.

Храм был возведён ближним боярином Борисом Годуновым и считается памятником федерального значения.

Строительство завершилось в начале XVII века. Сегодня церковь действует и является выдающимся архитектурным объектом.

Церковь Рождества Богородицы в Подмоклове

Церковь Рождества Богородицы в Подмоклово — это величественный православный храм, расположенный в живописной деревне Подмоклово Московской области.

Храм был основан в 1714 году и построен в изысканном стиле голицынского барокко. Его архитектура поражает воображение: он представляет собой ротонду с высоким куполом, окружённую шестнадцатью арками, украшенными изображениями апостолов и евангелистов.

В настоящее время церковь Рождества Богородицы в Подмоклово продолжает свою деятельность и является активным приходом Русской православной церкви.

Церковь Владимирской иконы Божией Матери в Быково

Церковь Владимирской иконы Божией Матери в Быково — это великолепный образец русской готической архитектуры XVIII века, расположенный в живописном селе Быково, входящем в Раменский городской округ Московской области.

Этот храм был возведён в период с 1783 по 1788 год на территории усадьбы Быково-Марьино, принадлежавшей Михаилу Измайлову. Архитектором проекта считается Василий Баженов, хотя некоторые источники предполагают участие Матвея Казакова в строительстве.

Церковь состоит из двух этажей и имеет два алтаря. Её внешний и внутренний облик выполнен из белого камня.

Топ-3 монастырей Московской области


Фото: istockphoto / VvoeVale

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь — это ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви, расположенный в городе Истра Московской области. Он был основан в 1656 году патриархом Никоном, стремившимся воссоздать комплекс святых мест Земли Израильской под Москвой.

Архитектура монастыря состоит из Воскресенского собора, подземной церкви Константина и Елены, церкви Рождества Христова, крепостной стены и некрополя.

За свою историю монастырь пережил различные события, включая ссылку Никона, закрытие после Октябрьской революции и превращение в музей.

В настоящее время монастырь продолжает действовать и является объектом культурного наследия федерального значения.

Вознесенская Давидова пустынь

Вознесенская Давидова пустынь — это мужской монастырь, расположенный в селе Новый Быт Чеховского района Московской области. Он находится на берегу реки Лопасни и был основан в 1515 году преподобным Давидом.

В 1992 году жители посёлка Новый Быт создали православную общину, которой передали собор во имя Всемилостивого Спаса. В 1995 году была совершена первая литургия, а в 1997 году были обретены мощи преподобного Давида.

Сегодня Вознесенская Давидова пустынь активно развивается и привлекает множество паломников и туристов. На территории монастыря расположены храмы, часовни и другие постройки, а также музей и библиотека.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Свято-Троицкая Сергиева Лавра — это мужской монастырь, расположенный в городе Сергиев Посад, Московская область. Он был основан в 1337 году преподобным Сергием Радонежским и стал одним из самых почитаемых монастырей в России.

В монастыре хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского и другие святые реликвии. На его территории находятся храмы, колокольня, трапезные палаты, монашеские кельи и другие сооружения.

Лавра является действующим мужским монастырём Русской православной церкви и обладает статусом Патриаршего подворья.

Святые места, помогающие людям


Фото: istockphoto / gorodenkoff

Источник Святого Сергия Радонежского

Среди преданных учеников и последователей преподобного Сергия был инок Роман, который впоследствии был причислен к лику святых и известен как Роман Киржачский.

Согласно благочестивому преданию, когда они направлялись во Владимирскую область, примерно в 20 километрах от Троицкого монастыря, инок Роман испытал жажду и попросил преподобного Сергия помолиться Богу о даровании воды. Увидев искреннюю веру своего ученика, игумен совершил молитву у подножия горы, после чего оттуда сразу же забил целебный источник.

Этот источник, известный среди народа как «Гремячий ключ», и сегодня продолжает дарить духовное и физическое исцеление всем, кто приходит сюда с верой, надеждой и благоговением.

Святой источник Саввы Сторожевского

Святой источник Саввы Сторожевского находится неподалёку от Троице-Сергиевой Лавры.

Савва был последователем Сергия Радонежского и, подобно своему учителю, основал источник благодаря силе молитвы.

Позже над этим источником возвели купель с колодцем, где каждый желающий может исцелиться, окунувшись в воду со словами: «Во имя Отца, Сына и Святого Духа».

Источник преподобного Давида

В селе Талеж Чеховского района Московской области расположен святой источник преподобного Давида, который был освящён в честь преподобного Давида Вознесенского, чудотворца из Серпухова.

Вода в источнике сохраняет свою постоянную температуру 4 градуса круглый год. Рядом с купальнями находится красивая беседка с золотой статуей архангела Гавриила на флюгере. За всем этим великолепием тщательно ухаживают: кустарники и газоны аккуратно подстрижены, а таблички вдоль дорожек напоминают посетителям о запрете ходить по газонам.

Считается, что вода в источнике обладает целебными свойствами.

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#московская область
#подмосковье
#храм
#церковь
#архитектура
#раменский монастыри
#религия
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За что не должны платить пенсионеры в 2024 году: льготы и привилегии
10 октября 2024, 17:40

Фото: istockphoto / Inside Creative House

Пенсионеры имеют право на дополнительные льготы и гарантии, которые направлены на улучшение качества их жизни и снижение финансовой нагрузки. Одна из таких привилегий — освобождение от определённых выплат. «Радио 1» расскажет за что пенсионеры не должны платить в 2024 году.

Долги

  • Пенсионеры могут защитить свои пенсионные выплаты от принудительного взыскания со стороны судебных приставов в размере прожиточного минимума, установленного в Российской Федерации на 2024 год, который составляет 13 290 рублей;
Если в регионе проживания пенсионера прожиточный минимум выше, то его пенсия будет защищена от взыскания в этом размере. Для этого необходимо обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума при взыскании.

  • Если у пенсионера есть иждивенцы, он может также подать заявление в суд о сохранении дохода в размере, превышающем прожиточный минимум;
  • кроме того, закон запрещает обращать взыскание на пенсию по потере кормильца и ежемесячные выплаты от Социального фонда России (СФР), предоставляемые определённым категориям граждан (например, инвалидам, ветеранам).

Государственная пошлина у нотариуса

Нотариус взимает единый нотариальный тариф при обращении за совершением нотариальных действий, состоящий из федерального (государственной пошлины) и регионального тарифов.

Пенсионеры освобождаются от уплаты государственной пошлины:

  • за выдачу свидетельства о праве на наследство, если они наследуют жилой дом (с земельным участком), квартиру, комнату или долю в них, если проживали совместно с наследодателем на момент его смерти и продолжают жить там после его смерти;
  • вклады в банках;
  • за удостоверение доверенности на получение пенсий и пособий.


Фото: istockphoto / Denis Vostrikov

Некоторые налоги

  • Пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога за свои земельные участки площадью до 6 соток. Налог взимается только с части участка, превышающей эту площадь;
  • пенсионеры освобождаются от налога на имущество за один объект недвижимости каждого типа: квартиру, дом, гараж;
  • регионы предоставляют льготы по транспортному налогу для пенсионеров.

Банковские комиссии

С 1 июля 2024 года был принят закон, отменяющий комиссию за обязательные коммунальные платежи для пенсионеров и других социально уязвимых групп населения. Это касается оплаты жилья, коммунальных услуг и пени за просрочку или неполную оплату.

Кроме пенсионеров, эта льгота распространяется на лиц старше 18 лет, входящих в состав многодетных семей, инвалидов, ветеранов боевых действий и членов семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Также пенсионеры освобождаются от уплаты комиссии за предоставление и годовое обслуживание пенсионных банковских карт и снятие наличных денежных средств.

Фото: istockphoto / PIKSEL


Лекарства и лечение

Инвалиды первой группы и неработающие инвалиды второй группы имеют право на бесплатное получение лекарств.

Пенсионеры, перенёсшие определённые заболевания, например, инфаркт миокарда также имеют право на бесплатные лекарства.

Некоторые пенсионеры могут приобретать лекарства со скидкой 50%, а именно:

  • пенсионеры по возрасту, инвалидности или потере кормильца, получающие минимальную пенсию;
  • работающие инвалиды второй группы;
  • инвалиды третьей группы, признанные безработными.
Благодаря полису обязательного медицинского страхования (ОМС) вы имеете право на получение полного спектра медицинских услуг в соответствии с программой ОМС, включая обеспечение лекарственными препаратами, назначенными вашим лечащим врачом во время стационарного лечения.

Проезд

Пенсионеры имеют право на льготы при проезде в общественном транспорте, которые могут отличаться в зависимости от региона. Если пенсионер не использует общественный транспорт, он может получить денежную компенсацию вместо льготного проезда.

Пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости или инвалидности и проживающие в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, имеют право на компенсацию расходов на проезд до места отдыха на территории России и обратно.

Пенсионеры с инвалидностью имеют право на бесплатный проезд к месту лечения и обратно на пригородном железнодорожном транспорте или междугородных маршрутах.

Фото: istockphoto / SeventyFour


Коммунальные услуги

Пенсионеры с инвалидностью или ветераны имеют право на компенсацию половины стоимости услуг ЖКХ.

Малообеспеченные пенсионеры могут получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Закон предусматривает предоставление субсидии на уплату взносов на капитальный ремонт для одиноких неработающих пенсионеров:

  • если пенсионеру 70 лет, компенсация составляет 50 %;
  • если пенсионеру 80 лет, компенсация составляет 100 %;
  • если члены семьи пенсионера также являются пенсионерами/инвалидами первой или второй группы, он также получает эту льготу.

Газификация

В некоторых регионах пенсионерам предоставляется компенсация расходов на газификацию жилья. Это может касаться, например, инвалидов, ветеранов и малообеспеченных пенсионеров.

Меры адресной социальной поддержки, установленные в регионе.

Пенсионеры также могут рассчитывать на получение адресной социальной поддержки, предусмотренной в их регионе.

Такая поддержка может быть оказана в различных формах, включая денежные выплаты, предоставление одежды и продуктов питания, а также услуги социальных работников для тех пенсионеров, которые не могут самостоятельно обслуживать себя.

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#пенсионеры
#бесплатный проезд
#лекарства
#имущество
#льготы
#инвалиды
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#компенсация
#пенсия
#статьи
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На выставке «Золотая осень» раздали более тысячи порций мороженого
10 октября 2024, 17:26

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Тимирязевском центре 9 октября состоялся первый день Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», где Московская область представила свой стенд «Подмосковье — пространство возможностей». Экспозиция демонстрирует успехи региона за десятилетний период, новые подходы к работе, к развитию науки, селекции и генетики, а также макеты новых проектов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На стенде представлены товары местных производителей, включая продукцию компании «Чистая линия», которая производит молочные продукты, такие как молоко, йогурты, сметана, кисломолочные продукты и мороженое.

Согласно информации от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в первый день выставки 1050 человек попробовали сливочное мороженое в вафельных стаканчиках от «Чистой линии».

Производственные мощности предприятия находятся в городском округе Долгопрудный, а объём производства составляет 20 тысяч тонн продукции в год. На заводе работает около 900 сотрудников.

Министерство также сообщило, что компания реализует инвестиционный проект по строительству нового завода по производству мороженого с мощностью 31 тысяча тонн в год.

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#подмосковье
#проект
#мороженое
#предприятия
#выставки
#сельское хозяйство
#продукция
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В Президентской академии 23 октября пройдёт карьервый форум
10 октября 2024, 17:11

Фото: istockphoto / insta_photos

В Московском областном филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 23 октября состоится ежегодный карьерный форум. Это важное событие для студентов, где они могут пообщаться с представителями компаний, работодателями и экспертами из различных областей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В рамках форума будут проведены различные мероприятия, которые помогут студентам раскрыть свой потенциал и найти работу своей мечты.

Среди них:

  • ярмарка вакансий, где студенты смогут узнать о вакансиях от работодателей;
  • выступления топ-спикеров, которые поделятся своим опытом и советами о достижении успеха в карьере;
  • профориентационный мастер-класс для школьников, где тренер неформального образования поможет им выбрать профессию;
  • разбор резюме с карьерным консультантом, где студенты получат рекомендации по составлению резюме и подготовке к собеседованиям;
  • памятные призы и подарки для участников форума.
Регистрация для участия начнётся в 10:30 в холле первого этажа второго корпуса.

По всем вопросам обращайтесь на почту отдела профориентационной работы и трудоустройства.

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#студенты
#красногорск
#карьера
#будущее
#форум
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В краеведческом центре «Отрада» проводятся экскурсии для школьников
10 октября 2024, 16:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Во время осенних каникул руководитель краеведческого сектора «Отрада» Светлана Харитонова проводит для школьников экскурсии, на которых ребята узнают много нового и интересного, сообщает пресс-служба городского округа Красногорск.
Во время экскурсии «Русская печь» ученики второго класса Образовательного центра «Вершина» познакомились с предметами крестьянского быта и узнали истории и поверья об использовании кухонной утвари и связанных с ней обрядах.

Ученики пятого класса того же центра посетили фотовыставку «Подмосковный лес», где им выдали буклеты с вопросами. На экскурсии они внимательно слушали информацию, а затем ответили на вопросы викторины, чтобы проверить свои знания и узнать новые факты о природе Московской области.

Краеведческий клуб центра культуры и досуга «Отрада» расположен по адресу: деревня Путилково, Путилковское шоссе, дом 4, корпус 1.

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В выставочном зале Павловского Посада школьников ждут нескучные каникулы

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#школы
#экскурсии
#ученики
#каникулы
#московская область
#красногорск
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Почти 6,9 тыс. жителей ВАО Москвы начали переезжать по реновации в III квартале
10 октября 2024, 16:32

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

С июля по сентябрь текущего года переселяться по реновации начали почти 6,9 тыс. жителей ВАО Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В III квартале письма с предложениями равнозначных квартир получили 6,9 тыс. москвичей в районах Гольяново, Новогиреево, Восточный, Измайлово, Богородское, Северное Измайлово, Ивановское и Перово. Горожане переезжают из 40 старых домов в девять новых жилых комплексов, а также в другие ранее переданные под заселение новостройки», — приводятся слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Он также сообщил, что на сегодняшний день уже порядка 5,4 тысяч москвичей уже выбрали себе квартиры, при этом более 3,5 тысяч из них уже заключили договоры на новое жилье. Еще 1,9 тысяч жителей занимаются оформлением документов, остальные же выбирают квартиры из предложенных вариантов.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в ВАО больше всего расселение затронуло район Северное Измайлово. Здесь по программе реновации расселяется 38 домов, еще 34 здания в Измайлове и 20 – в Перове.
Всего на востоке столицы расселят 1 тыс. 62 дома. По последним данным переезжают или уже переехали в новые квартиры жители 180 старых домов.

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#подмосковье
#жильё
#квартиры
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#человек
#расселение
#письма
#дома
#новостройки
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Филиал Красногорского колледжа посетил ветеран военно-космических сил
10 октября 2024, 16:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Ветеран военно-космических сил, подполковник, член Военно-исторического общества России Сергей Чудинов встретился со студентами Шаховского филиала Красногорского колледжа, мероприятие состоялось в рамках проекта «Героическая страница», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Сергей Владимирович рассказал молодому поколению о своей службе, подвигах, а также славном наследии российской армии. Эта встреча позволила студентам больше узнать о героизме наших предков и важности служения Родине», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что проект «Героическая страница» воспитывает в молодёжи патриотизм, уважение к культуре и истории своей страны, позволяет сохранить память о её героическом прошлом.

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#красногорск
#шаховская
#колледж
#патриотизм
#студенты
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В Павловском Посаде проведут благотворительный аукцион осенних заготовок
10 октября 2024, 15:58

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Благотворительный аукцион осенних заготовок «Вклад ветеранов в Победу над укрофашизмом» состоится в Центральной библиотеке Павловского Посада во вторник, 15 октября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Аукцион начнётся в полдень. Там можно будет приобрести как домашние соленья, так и свежие фрукты и овощи, а также различные сувениры ручной работы. Участие в аукционе бесплатное, заплатить придётся только за купленный товар. Каждый лот будет разыгрываться отдельно», — говорится в сообщении.
Собранные средства будут переданы в фонд помощи СВО.

В администрации округа отметили, что благотворительные аукционы осенних заготовок проводят в Павловском Посаде каждый год. В них участвуют предприниматели, сотрудники госучреждений и активные жители муниципалитета.

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#ярмарка
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