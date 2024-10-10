Студент филиала Красногорского колледжа победил на всероссийском конкурсе

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Сергей Ермоленко, обучающийся в Тучковском филиале Красногорского колледжа, одержал победу в заочном туре Всероссийского молодёжного конкурса по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Сергей представил на конкурс сочинение-эссе на тему «Ленинград — город-герой». Его творческая работа получила высокую оценку жюри конкурса и была признана лучшей в номинации «Меня оценят в XXI веке», — говорится в сообщении.В администрации муниципалитета поздравили с победой Сергея Ермоленко и его научную руководительницу Анну Саидову и пожелали дальнейших успехов.
Ранее сообщалось, что ветеран военно-космических сил, подполковник, член Военно-исторического общества России Сергей Чудинов провёл занятие по истории для студентов Шаховского филиала Красногорского колледжа.
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