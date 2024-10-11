В Красногорске вручили партбилеты новым членам «Единой России»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Вручение партийных билетов новым членам организации состоялось в общественной приёмной «Единой России» в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе торжественного мероприятия исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов выразил уверенность, что чем больше людей будет присоединяться к партии, тем масштабнее станут проекты, которые они смогут реализовать», — говорится в сообщении.Отмечается, что в текущем году в Красногорске членами «Единой России» стали 150 человек, а ещё 200 присоединились в качестве сторонников партии.
Богдан Андриянов поздравил новых товарищей по партии и пожелал им крепкого здоровья и силы духа.
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