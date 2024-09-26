В одинцовской деревне Хлюпино построят ВЗУ

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Водозаборный узел построят в деревне Хлюпино Одинцовского городского округа, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документации, провести предпроектную подготовку и построить ВЗУ», — говорится в сообщении.Отмечается, что помимо насосных станций и резервуаров для запаса воды с фильтрами-поглотителями, на ВЗУ должна быть система водоподготовки, обеспечивающая очистку воды до соответствия санитарным нормам. Завершение работ намечено на 2025 год.
Начальная цена лота составляет 85 миллионов 325 тысяч 747 рублей 45 копеек, заявки принимаются до 30 сентября.
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