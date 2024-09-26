В городском округе Лотошино планируется капитальный ремонт водопроводных сетей

Фото: Комитет по конкурентной политике Московской области
В городском округе Лотошино Московской области объявлен электронный конкурс на капитальный ремонт водопроводных сетей, сообщает министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлёва.
В Единой информационной системе в сфере закупок размещено объявление о проведении открытого электронного конкурса на выполнение работ и предоставление услуг, связанных с одновременным проведением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации и выполнением капитального ремонта водопроводных сетей.
Мероприятие называется «Капитальный ремонт водопроводных сетей в посёлке Лотошино, микрорайон 12А». Проектная документация должна включать: сети водоснабжения ориентировочной протяжённостью 24 300 метров и подводки к границам земельных участков индивидуальных жилых домов, многоквартирных жилых домов и других объектов капитального строительства.
Завершение работ запланировано на 2025 год.
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Мероприятие называется «Капитальный ремонт водопроводных сетей в посёлке Лотошино, микрорайон 12А». Проектная документация должна включать: сети водоснабжения ориентировочной протяжённостью 24 300 метров и подводки к границам земельных участков индивидуальных жилых домов, многоквартирных жилых домов и других объектов капитального строительства.
Завершение работ запланировано на 2025 год.
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