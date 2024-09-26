В Подмосковье выставили на торги подряд на ремонт школы в деревне Софьино

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Здание школы в деревне Софьино Наро-Фоминского городского округа планируется капитально отремонтировать, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик обязан будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт двухэтажной школы, расположенной по адресу: деревня Софьино, дом №51а, а также поставить туда всё оборудование, необходимое для дальнейшей эксплуатации объекта. Завершить капремонт планируется в 2025 году», — говорится в сообщении.Отмечается, что школа была построена в 1983 году, её общая площадь составляет свыше 4,6 тыс. квадратных метров.
Начальная цена лота: 433 миллиона 804 тысячи 953 рубля 54 копейки, заявки принимаются до 9 октября.
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Лев Каштанов