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В Подмосковье выставили на торги подряд на ремонт школы в деревне Софьино

26 сентября 2024, 11:42
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Здание школы в деревне Софьино Наро-Фоминского городского округа планируется капитально отремонтировать, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик обязан будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт двухэтажной школы, расположенной по адресу: деревня Софьино, дом №51а, а также поставить туда всё оборудование, необходимое для дальнейшей эксплуатации объекта. Завершить капремонт планируется в 2025 году», — говорится в сообщении.
Отмечается, что школа была построена в 1983 году, её общая площадь составляет свыше 4,6 тыс. квадратных метров.



Начальная цена лота: 433 миллиона 804 тысячи 953 рубля 54 копейки, заявки принимаются до 9 октября.

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#капремонт
#торги
#школа
Энергетики обновили свыше 200 километров линий электропередач
26 сентября 2024, 12:01

Фото: Министерство энергетики Московской области

Сотрудники энергетической компании «Мособлэнерго» провели капитальный ремонт 234 километров кабельных и воздушных линий электропередач в рамках подготовки к отопительному сезону 2024–2025 годов. На данный момент выполнено 75% всех запланированных работ. Мероприятия проводятся в соответствии с утверждённым графиком и под контролем Министерства энергетики региона, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Кроме того, особое внимание уделяется ремонту электрооборудования: с начала года было отремонтировано 210 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для повышения надёжности электроснабжения потребителей. Также были проведены работы по обслуживанию зданий 180 электроустановок в соответствии с требованиями эксплуатации.

В рамках подготовки к зиме проводится очистка линий электропередач от кустарников и деревьев. С начала года в зоне ответственности компании было очищено 81,1 гектара охранных зон воздушных линий электропередач. Это необходимо для предотвращения перебоев в электроснабжении из-за падения деревьев на провода при сильном ветре, ливне, ледяном дожде или снегопаде.

В 2024 году «Мособлэнерго» планирует провести ремонт 353 километров линий электропередач, оборудования 262 трансформаторных и распределительных подстанций, а также строительных объектов 258 подстанций. Кроме того, будет проведена очистка от кустарников и деревьев 130 гектаров трасс в охранных зонах воздушных линий.

Все подготовительные работы должны быть завершены до начала отопительного сезона. По итогам проведённых мероприятий Министерство энергетики России определит готовность «Мособлэнерго» к работе в зимний период и выдаст паспорт готовности к отопительному сезону.

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#электричество
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ВТБ рассказал о всплеске мошенничества через обновления приложений
26 сентября 2024, 12:01

Фото: istockphoto/JuYochi

Специалисты ВТБ зафиксировали всплеск активности мошенников с использованием новой схемы. Аферисты используют для обмана граждан модель с обновлением мобильных приложений.
Как сообщили в пресс-службе банка, на такую схему в настоящее время приходится каждый десятый звонок от мошенников по телефону или в мессенджерах. Специалисты ВТБ рассказали, что злоумышленники звонят потенциальной жертве и убеждают собеседника установить «правильную версию» мобильного банковского приложения, уверяя, что предыдущая устарела. Для вящего эффекта жулики настаивают на срочном обновлении, уверяя, что в противном случае банк заблокирует счета и карты клиента.

Затем жертве приходит ссылка якобы для скачивания приложения, после перехода по которой экран смартфона блокируется. Одновременно мошенники входят в личный кабинет онлайн-банка, а гражданину на телефон приходит код, который аверисты считывают с экрана телефона и используют для вывода денег.

Специалисты Службы безопасности ВТБ настоятельно рекомендуют клиентам в случае подобного развития событий немедленно прекратить разговор и обратиться в банк для блокировки личного кабинета, чтобы предотвратить вывод средств.

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В городском округе Лотошино планируется капитальный ремонт водопроводных сетей
26 сентября 2024, 11:44

Фото: Комитет по конкурентной политике Московской области

В городском округе Лотошино Московской области объявлен электронный конкурс на капитальный ремонт водопроводных сетей, сообщает министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлёва.
В Единой информационной системе в сфере закупок размещено объявление о проведении открытого электронного конкурса на выполнение работ и предоставление услуг, связанных с одновременным проведением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации и выполнением капитального ремонта водопроводных сетей.

Мероприятие называется «Капитальный ремонт водопроводных сетей в посёлке Лотошино, микрорайон 12А». Проектная документация должна включать: сети водоснабжения ориентировочной протяжённостью 24 300 метров и подводки к границам земельных участков индивидуальных жилых домов, многоквартирных жилых домов и других объектов капитального строительства.

Завершение работ запланировано на 2025 год.

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#подмосковье
#ремонт
#капитальный ремонт
#комитет по конкуретной политике мо
#лотошино
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МВД раскрыло судьбу не владеющих русским языком мигрантов с языковыми сертификатами
МВД: мигрантов с сертификатами, не владеющих русским языком, лишат статуса
26 сентября 2024, 11:16

Фото: iStock/shironosov

Всех иностранцев, которые не владеют русским языком, но имеют сертификаты о его знании, будут лишать статуса или гражданства. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк написала в своём Telegram-канале.
Она отметила, что органы внутренних дел регулярно выявляют таких мигрантов, после чего начинают расследовать деятельность преступных групп из состава организаторов экзаменов, которые выдают им языковые сертификаты без нужного для этого уровня знаний.

В общей сложности за последние три года органы внутренних дел выявили около 14 тысяч таких случаев в ходе выдачи разрешительных документов для проживания и осуществления трудовой деятельности на территории России.

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#россия
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#сертификат
#русский язык
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В Красногорске отремонтировали более 30 дорог
26 сентября 2024, 10:58

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В течение текущего года специалисты Мосавтодора успешно завершили ремонтные работы на 11 участках региональных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На муниципальной сети было обновлено покрытие на 23 участках, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Для комфортного передвижения более 300 тысяч жителей обновили больше 30 км асфальтобетонного покрытия на 34 муниципальных и региональных дорогах Красногорска, обеспечив комфортный проезд к домам, остановкам общественного транспорта и станциям, образовательным, медицинским и спортивным учреждениям округа, а также к местным достопримечательностям», — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Ремонт региональных дорог завершён, обновлено более 20 км покрытия на участках в черте города и малых населённых пунктах.

В Красногорске отремонтировали улицы Станционную, Ново-Никольскую и Волоколамское шоссе. Самый протяжённый участок ремонта — дорога от деревни Нефедьево до улицы Почтовой в посёлке Нахабино. Здесь заменили более 7,5 км старого полотна. Обновлены региональные дороги на Пятницком шоссе, Ильинском шоссе, улицах Экспериментальной и Школьной, а также на съезде с Новорижского шоссе.

На муниципальной сети отремонтировано почти 10 км покрытия. Обновлены дороги в Красногорске, включая улицы Вокзальную, Советскую, Циолковского и Фабричную. Ремонт также проведён в малых населённых пунктах: Истра, Нахабино, Отрадное, Тимошкино, Ангелово, Гаврилково и Степановское.

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#подмосковье
#дороги
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#трассы
#ремонт дорог
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В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу для банков
26 сентября 2024, 10:19

Фото: iStock/dusanpetkovic

На подмосковном госпортале сделали более удобной для пользователей услугу по предоставлению поручительств Московского областного гарантийного фонда, сообщает пресс-служба Мингоуправления региона.
«Услуга для банков-партнёров Гарантийного фонда появилась на областном портале около шести месяцев назад. За это время ею воспользовались свыше 500 раз. Теперь услугу оптимизировали: её дополнили двумя новыми подуслугами, кроме того, там внедрены «умные сервисы» предпроверки и автозаполнения, — рассказала министр государственного правления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Она добавила, что внедрённые обновления позволят быстрее оформить заявление, а также сократят количество отказов по услуге.

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Этим летом в парках городского округа Химки провели свыше 850 мероприятий
26 сентября 2024, 10:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

За летние месяцы в парках городского округа Химки прошло 854 праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий. Участниками этих событий стали около 80 тысяч жителей и гостей города, которые принимали участие в эстафетах, мастер-классах, выставках и концертах, сообщает пресс-служба администрации г. о. Химки.
«Летний сезон в парках завершен, но мы продолжаем радовать наших жителей разнообразными мероприятиями. Для маленьких химчан регулярно проводим анимационные программы, для жителей постарше — мастер-классы на свежем воздухе», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Наиболее популярными мероприятиями были День России и фестиваль «Ярко в парках», которые привлекли множество посетителей.

Самым посещаемым местом на протяжении всего периода был парк Толстого, где летом побывало около 700 тысяч человек. В парке созданы все условия для активного отдыха: игровые площадки, детские зоны, беговые и велосипедные дорожки.

Кроме того, большой популярностью пользуется уникальное колесо обозрения — один из крупнейших аттракционов региона.

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#фестиваль
#дмитрий волошин
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Юристы усмотрели в запрете чайлдфри риски для блогеров и презервативов
РБК: юристы указали на проблемы для блогеров и презервативов от запрета чайлдфри
26 сентября 2024, 10:10

Фото: iStock/Dragon Claws

Российские юристы в беседе с РБК выразили опасения в связи с возможным принятием официального запрета движения чайлдфри.
Они убеждены, что в таком случае появятся риски для блогеров и презервативов.

Адвокат юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Владислав Губко заявил, что противоправной станет и пропаганда идеологии бездетности на личных страницах в соцсетях. Так, если женщина старше 25 лет опубликует пост, в котором в позитивном контексте упомянет отсутствие у неё детей, и, особенно, отсутствие намерения их заводить, это можно классифицировать как пропаганду.

А партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай отметила, что в рамках запрета пропаганды реклама и продажа презервативов могут также наводить на мысли о нежелании рожать детей.

В среду, 25 сентября, в Госдуму внесли законопроект о введении ответственности за пропаганду идеологии чайлдфри в публичном пространстве.

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#блогер
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В Балашихе готовят к открытию детскую площадку «Атом»
26 сентября 2024, 10:01

Фото: Ирина Мальцева

Комплексный ремонт дворовой территории проводится у домов №№8 и 12 по Пролетарской улице в Балашихе, работы включают обновление асфальтового покрытия, лавочек и урн, а также установку большой детской площадки в стилистике «Атом», передаёт корреспондент Ирина Мальцева.
«Новый детский городок с каруселями, горками и гимнастическими комплексами уже почти смонтирован. Установка ведётся в рамках реализации губернаторской программы по модернизации детских площадок», — говорится в сообщении.
Отмечается, что благоустройство двора стартовало 10 сентября, в работах задействованы семь человек и три единицы техники. Помимо монтажа детской площадки рабочие делают основание под тротуары, устанавливают бордюрный камень и скоро приступят к асфальтированию. Завершить работы по благоустройству планируют до конца месяца.

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#благоустройство
#двор
#детская площадка
#балашиха
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