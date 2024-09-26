В Подмосковье выставили на торги подряд на ремонт школы в деревне Софьино

За летние месяцы в парках городского округа Химки прошло 854 праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий. Участниками этих событий стали около 80 тысяч жителей и гостей города, которые принимали участие в эстафетах, мастер-классах, выставках и концертах, сообщает пресс-служба администрации г. о. Химки.