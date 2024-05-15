В Одинцовском округе обновили хоккейную коробку

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Хоккейную коробку капитально отремонтировали в посёлке Дома отдыха «Огарёво» в Одинцовском городском округе качество проведённых работ проверил глава муниципалитета Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации округа.
Руководитель округа отметил, что этот спортивный объект всегда был очень популярен у жителей.
Он добавил, что в ходе работ была нанесена разметка, установлены новые ворота, баскетбольные кольца и сетка для волейбола.
В ходе визита Андрей Иванов осмотрел также новую площадку для воркаута, обустроенную около хоккейной коробки. Там уложили резиновое покрытие, установили четыре тренажёра, а также скамейки и урны.
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«Со временем резиновое покрытие пришло в негодность. Порядная организация демонтировала разрушившиеся участки, заделала выявленные дефекты и на всей площади хоккейной коробки — 665 квадратных метров — уложила новый слой покрытия. Его толщина — почти полтора сантиметра», — сказал Иванов.
Он добавил, что в ходе работ была нанесена разметка, установлены новые ворота, баскетбольные кольца и сетка для волейбола.
В ходе визита Андрей Иванов осмотрел также новую площадку для воркаута, обустроенную около хоккейной коробки. Там уложили резиновое покрытие, установили четыре тренажёра, а также скамейки и урны.
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Лев Каштанов