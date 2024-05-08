В Реутове начинается капремонт стадиона «Приалит»

Фото: Ксения Казакова
На стадионе «Приалит» в Реутове начинается капитальный ремонт. Об этом сообщил корреспондент.
На стадионе футбольного клуба «Приалит» в Реутове начинается капитальный ремонт.
Реконструкция коснется нижнего поля и трибун. После ремонта внутри трибуны появятся комната судей, комментаторская кабина, а также радиоузел.
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«На нашу территорию выходит застройщик, начинаются работы, которые завершатся в 2025 году. То есть, через год жители городского округа Реутов получат уникальную возможность играть на большом отреставрированном поле с искусственным покрытием, с трибунами, подтрибунными помещениями. Я думаю, что это поле станет уникальным местом притяжения для всех ребят и взрослых, кто за здоровый образ жизни, за футбол», — поделилась директор спортивной школы «Приалит» Юлия Степанова.
Реконструкция коснется нижнего поля и трибун. После ремонта внутри трибуны появятся комната судей, комментаторская кабина, а также радиоузел.
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Мира Полтева