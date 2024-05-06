Готовность капремонта стадиона «Авангард» в Коломне превысила 50%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт стадиона «Авангард», расположенного на улице Октябрьской Революции в Коломне, выполнен уже более чем на 50 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В рамках проводимого на объекте капремонта уже построено футбольное поле с подогревом размером 60 на 120 метров. В стадию завершения вошли работы на Южной и Северной трибунах», — отмечается в сообщении.В программу капитального ремонта стадиона входит также полная замена инженерных сетей, покрытия легкоатлетических площадок, обновление ограждения. Кроме того, предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории.
Завершить капремонт стадиона, построенного в 1958 году, планируется осенью текущего года.
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