В одинцовском ЖК «Высокие Жаворонки» ввели в эксплуатацию два дома

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Две двенадцатиэтажные новостройки ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Высокие Жаворонки», расположенном на территории Одинцовского городского округа, в домах расположено 583 квартиры, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В эксплуатацию введены корпуса №№10 и 11, их общая площадь составляет более 45 тысяч квадратных метров. Здания соответствуют новыми подмосковным стандартами жилой застройки: квартиры в домах с разнообразными планировками, прилегающая территория благоустроена, установлены современные детские и спортивные площадки, проведено озеленение. В подъездах есть колясочные с местами для размещения самокатов и велосипедов, а также комнаты для консьержей», — говорится в сообщении.Первые этажи домов предназначены для размещения коммерческих объектов — магазинов, кафе, ресторанов и центров бытовых услуг.
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Лев Каштанов