В Хотькове запустили в режиме пусконаладки новую котельную

Фото: Дарья Леонова
Новую блочно-модульную котельную запустили в микрорайоне Теплоизолит города Хотьково Сергиево-Посадского округа, сейчас объект работает в режиме пусконаладки, передаёт корреспондент Дарья Леонова.
«Блочно-модульная котельная полностью автоматизирована. Оборудование современное, высокоэффективное. Сейчас котельная находится в режиме пусконаладки. После того, как мы полностью запустим её в работу этого объекта, мы выведем из эксплуатации старую котельную Теплоизолита, которая уже давно устарела по всем параметрам», — сказал замдиректора Сергиево-Посадского филиала «Газпром теплоэнерго МО» Александр Трифонов.Новая котельная будет обеспечивать отоплением и горячей водой около 600 человек, проживающих в многоквартирных домах микрорайона Теплоизолит.
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