В Московской области строится комбинат по производству пищевых ингредиентов

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Более пятнадцати лет компания «Очаковский комбинат пищевых ингредиентов» производит отечественные пищевые добавки, которые являются доступными аналогами дорогостоящего сырья с аналогичными функциональными и питательными свойствами. В настоящее время компания строит завод в городском округе Наро-Фоминск, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Читайте также:
Строители отчитались о ходе возведения школы на 1350 мест в посёлке Развилка
В парке «Раздолье» в Одинцово заработает «Зоотеррий»
В жилом комплексе «Одинцово-1» ввели в эксплуатацию детский сад
Дайана Хусинова