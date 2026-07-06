В одном городе Татарстана не будет кондукторов с 1 сентября
В Нижнекамске не будет кондукторов с 1 сентября
Нижнекамск станет первым городом России, где общественный транспорт перейдет на интеллектуальную систему управления, полностью отказавшись от кондукторов. Об этом на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге объявил мэр города Радмир Беляев.
Соглашение о сотрудничестве между Нижнекамском, ООО «Яндекс Транспорт» и АО «Социальная карта» подписали сегодня в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова, пишет «Татар-информ». Как отметил мэр, реализации проекта предшествовал год совместной работы с компанией «Яндекс». Запуск сервиса запланировали на 1 сентября.
«На всех остановках будут экраны, онлайн-табло. Это сильно улучшит качество предоставления услуг для наших жителей, и автобусных, и трамвайных», — произнес Беляев.
Генеральный директор «Яндекс Транспорт» Денис Касимов презентовал систему Рустаму Минниханову. Разработка обеспечивает мониторинг движения общественного транспорта в режиме реального времени, поддерживает бесконтактную оплату проезда и повышает платежную дисциплину за счет цифровых решений.
Рустам Минниханов отметил, что новая система сделает поездки на общественном транспорте комфортнее для горожан. Он поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства Татарстана протестировать проект в Нижнекамске. В случае успеха опыт планируется распространить на другие муниципалитеты республики.