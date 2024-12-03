Кондуктор из РФ выиграла в лотерею миллион рублей

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Кондуктор из Владимира Надежда Голубева выиграла миллион рублей в лотерею, проинформировал портал «Pro Город».
Надежда Голубева поделилась, что участвует в лотереях, когда у неё есть лишние деньги. На средства с выигрышей она вновь покупает билеты.
На юбилейный тираж лотереи жительница Владимира хотела купить четыре билета в продуктовом магазине, но к ним «прилип» еще один. В результате кондуктор забрала все пять. Итоги розыгрыша Надежда стала проверять в мобильном приложении лотереи перед сном.
Новоиспеченная миллионерша пока не решила, на что потратит выигранные деньги.
Ранее сообщалось, что жительница штата Мэриленд в США Китти Кэт сорвала джекпот в 30 тысяч долларов или в три миллиона рублей. Женщина рассказывала, что много лет принимает участие в разных лотереях.
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На юбилейный тираж лотереи жительница Владимира хотела купить четыре билета в продуктовом магазине, но к ним «прилип» еще один. В результате кондуктор забрала все пять. Итоги розыгрыша Надежда стала проверять в мобильном приложении лотереи перед сном.
«Сразу разбудила супруга, чтобы рассказать ему, что я победила», — рассказала Надежда Голубева.
Новоиспеченная миллионерша пока не решила, на что потратит выигранные деньги.
Ранее сообщалось, что жительница штата Мэриленд в США Китти Кэт сорвала джекпот в 30 тысяч долларов или в три миллиона рублей. Женщина рассказывала, что много лет принимает участие в разных лотереях.
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Ольга Енгалычева